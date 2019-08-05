Сертификацию нового чешского учебного самолёта L-39NG отложили на год

Новый учебный самолет L-39NG, разработанный чешской компанией Aero Vodochody, будет сертифицирован не в этом году, а в третьем квартале следующего года. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal.

Источник изображения: Aero Vodochody

Чешская компания Aero Vodochody приняла решение перенести сертификацию учебного самолета L-39NG на следующий год. Причиной этого стало желание компании пропустить промежуточный этап сертификации на самолет начальной летной подготовки и сразу выйти на этап сертификации на самолет расширенной подготовки летчиков.

К изменению планов сертификации компанию подтолкнуло количество поступивших заказав на L-39NG, как на самолет расширенной подготовки пилотов. На данный момент заказаны уже 26 самолетов, из них 12 должна получить американская компания RSW Aviation, 10 — португальской Skytech и 4 — ВВС Сенегала.

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

Новый самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M.

Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности более половины узлов и агрегатов самолета заменено на новые.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Он может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.