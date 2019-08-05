Войти
05.08.2019
Военное обозрение

Сертификацию нового чешского учебного самолёта L-39NG отложили на год

470
0
0

Новый учебный самолет L-39NG, разработанный чешской компанией Aero Vodochody, будет сертифицирован не в этом году, а в третьем квартале следующего года. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal.

Источник изображения: Aero Vodochody

Чешская компания Aero Vodochody приняла решение перенести сертификацию учебного самолета L-39NG на следующий год. Причиной этого стало желание компании пропустить промежуточный этап сертификации на самолет начальной летной подготовки и сразу выйти на этап сертификации на самолет расширенной подготовки летчиков.

К изменению планов сертификации компанию подтолкнуло количество поступивших заказав на L-39NG, как на самолет расширенной подготовки пилотов. На данный момент заказаны уже 26 самолетов, из них 12 должна получить американская компания RSW Aviation, 10 — португальской Skytech и 4 — ВВС Сенегала.

L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией чехословацкого учебно-боевого самолёта L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Его обновлённая версия L-159, разработанная в 90-е годы, состоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Ирака, а также используется частной американской военной компанией Draken International.

Новый самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M.

Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности более половины узлов и агрегатов самолета заменено на новые.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Он может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Ирак
Португалия
Россия
Сенегал
Словакия
США
Чехия
Продукция
L-159
L-39
Компании
Aero Vodochody
Draken Int
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.10.2018
Летчики по вызову
14.03.2018
"Альбатрос" нового поколения
11.05.2017
Ржавые амбиции
08.10.2015
"Мотор Сич" эмигрирует в Европу?
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора