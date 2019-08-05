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05.08.2019
ТАСС

Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе

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Главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов
Главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов сообщил, что испытания Д-14 "Шелест" начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Конструкция новейшего парашюта Д-14 "Шелест", разработанного для десантирования в экипировке "Ратник", позволяет бойцам вступать в бой и вести огонь из штатного стрелкового оружия, находясь еще в воздухе. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" Владимир Качалов.

Качалов сообщил, что парашютно-десантная система нового поколения Д-14 "Шелест", предназначенная для десантирования в экипировке "Ратник", принципиально отличается от предыдущих систем. При разработке системы учтена другая стратегия применения - вступление в бой с момента десантирования.

"У бойца на груди помимо бронежилета есть стрелковое вооружение, которое доступно ему и находится в руках. Ранее [оно] было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу, был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать", - пояснил конструктор, добавив, что, "исходя из новой концепции, военнослужащий фактически может вступить в бой начиная уже с воздуха".

По словам конструктора, испытания Д-14 "Шелест" начнутся в НИИ парашютостроения в ближайшее время.

Он пояснил, что у этой системы совсем другая компоновка: если у обычной основной парашют находится сзади, запасной - спереди, а грузовой контейнер - сзади ниже ранца самого парашюта, то в новой основной и запасной парашюты сзади, а спереди - большой грузовой контейнер, который больше и по объему, и по массе груза.

Кроме того, данная система имеет несколько точек подвески под навесное оборудование, под стрелковое, под дополнительный контейнер для груза.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Продукция
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МИКР
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
НИИ парашютостроения
Технодинамика
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1 комментарий
№1
05.08.2019 14:43
звучит...массивно
0
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