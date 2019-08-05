Группа Leonardo получила заказ на поставку шести самолетов M-346FA

ЦАМТО, 2 августа. Итальянская группа Leonardo заключила с неназванным зарубежным заказчиком первый контракт на поставку шести легких боевых самолетов M-346FA, представляющих собой версию УТС M-346.

Как сообщает Flightglobal.com, докладывая 30 июля о результатах деятельности компании в первом полугодии, исполнительный директор Группы Leonardo Алессандро Профумо сообщил, что соглашение подписано в прошлом месяце (прим. ЦАМТО: вероятно, имелся ввиду июнь).

Как заявил руководитель компании, "мы только что подписали первый контракт на шесть легких истребителей М-346FA, являющихся новой версией платформы М-346, с зарубежным заказчиком. Это важно, поскольку мы получили крупного нового покупателя самолетов М-346FA".

Недавно Группа Leonardo сообщила, что сертификацию версии боевого самолета "FA" Генеральным директоратом авиационных вооружений МО Италии (ARMAEREO) планируется завершить к концу 2020 года, после чего может начаться его эксплуатация.

А.Профумо также сообщил, что к концу года компания планирует объявить о заключении с зарубежным покупателем контракта на поставку однодвигательного УТС M-345. На текущий момент единственным заказчиком этого самолета являются ВВС Италии, которые намерены получить 18 ед. M-345.

По информации исполнительного директора, в первом полугодии 2019 года ВВС неназванного африканского государства были поставлены два самолета C-27J "Спартан", а Lockheed Martin – 18 комплектов крыльев для истребителей F-35.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Leonardo предлагала версию M-346FA ВВС Аргентины, однако на этом рынке она столкнулась с жестким соперничеством со стороны южнокорейской компании KAI (Korean Aerospace Industries), предлагающей свой FA-50 "Файтинг Игл".