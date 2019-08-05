Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
- В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, - рассказал глава компании Александр Конюхов на празднике в честь 70-летия летно-испытательной базы "Туполева" в Жуковском.
Характеристики будущего самолета пока неизвестны. Стоит отметить, что КБ Туполева никогда не занималось созданием транспортных самолетов - если не считать построенных в единственном экземляре Ту-75 и Ту-107, грузовых вариантов бомбардировщика Ту-4 и пассажирского Ту-104, соответственно. Однако фирма достигла больших успехов в разработке бомбардировщиков и пассажирских самолетов на их базе.
Ан-12 - советский турбовинтовой военно-транспортный самолет, на вооружении с 1959 года. Зарекомендовал себя как очень надежное и неприхотливое в эксплуатации воздушное судно. Однако спроектированный более 60 лет назад самолет морально устарел и не отвечает современным требованиям.
Антон Валагин
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- В новости упоминаются
Внутри ОАКовский конкурс в конце прошлого года (про который рассказывалось с год назад) на котором, якобы, должны были быть конкурсантами "Туполев" с Ту-330 и "Ильюшин" с Ил-276, таки состоялся?
И по его результатам головным исполнителем по среднему ВТС выбран Туполев?
- В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, - рассказал глава компании Александр Конюхов на празднике в честь 70-летия летно-испытательной базы "Туполева" в Жуковском.Если бы выйграли конкурс, не преминули-б прокукарекать о том. Также были-б соответствующие заявления от МО и ОАК.
Это туполевские хотелки.
Если бы выйграли конкурс, не преминули-б прокукарекать о том. Также были-б соответствующие заявления от МО и ОАК.
Ровно как и ильюшинские "хотелки" по Ил-276.
А о чем, простите, МО и ОАК сейчас "кукарекать"?
Контракт на ОКР по СВТС между МО и ОАК подписан в декабре 2017 года.
НТС ОАК по поводу СВТС должен был состояться в декабре прошлого года.
Состоялся он или нет ... об этом в СМИ сообщений не помню. Возможно пропустил.
Помню только то, что до того НТС активно "пиарился" Ильюшин с Ил-276.
А вот в этой новости уже Туполев намекает, что именно он в перспективе будет делать СВТС.
Мои вопросы в том:
- состоялся ли тот НТС ОАК по поводу СВТС?
- каковы основания у Конюхова заявлять, что именно Туполев будет делать тот СВТС?
Вот собственно изначальная новость, в свете которой и прозвучали эти мои вопросы:
https://www.warandpeace.ru/ru/news/vprint/135095/
- состоялся ли тот НТС ОАК по поводу СВТС?Не было сообщений.
- каковы основания у Конюхова заявлять, что именно Туполев будет делать тот СВТС?А какие основания например у МиГарей и ОСК регулярно заявлять о МиГ-41, "Лидерах", авианосцах. Мол МОЖЕМ сделать. Но контрактов нет. На "Туполеве" видемо подумали - "чем мы хуже..?"