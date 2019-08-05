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05.08.2019
Военное обозрение

США начали производство истребителей F-16V Block70/72 для ВВС Словакии

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Военно-воздушные силы Словакии получат на вооружение истребители F-16V Block70/72. Как сообщает ЦАМТО, Минобороны США 31 июля объявило о подписании с корпорацией Lockheed Martin контракта на производство истребителей F-16 в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Источник изображения: Lockheed Martin

Как сообщается, стоимость контракта составила почти 800 млн. долларов. Соглашение предусматривает производство и обслуживание 14 самолетов F-16V Block70/72 для ВВС Словакии. Планируется, что первый самолет поступит на вооружение словацких ВВС в последнем квартале 2022 года, а все истребители будут поставлены к концу 2023 года. Из 14 истребителей 12 будут одноместными и 2 двухместными.

Ранее сообщалось, что словацкие F-16V Block70/72 будут оснащены бортовыми РЛС SABR с АФАР, нашлемными системами целеуказания, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 системами постановки пассивных помех AN/ALE-47 и другим оборудованием, полностью совместимыми с системами НАТО.

Кроме того, в поставку также должны войти 130 управляемых ракет класса "воздух – воздух" средней и малой дальности, 170 комплектов управляемых бомб, тренажер, наземное оборудование, запасные части и пакет техподдержки. Полное исполнение контракта планируется до 31 января 2024 года.

Новые истребители F-16V заменят в составе ВВС Словакии 12 устаревших истребителей МиГ-29, техническое состояние которых поддерживается РСК "МиГ", согласно заключенному договору, действие которого истекает осенью этого года. Однако правительство Словакии намерено подписать новый договор с российской компанией для обслуживания самолетов, пока не поступят новые американские истребители.

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Страны
Россия
Словакия
США
Продукция
AN/ALE-47
F-16
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
МиГ РСК
Проекты
NATO
АФАР
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