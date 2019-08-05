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05.08.2019
ТАСС

ЦНИИмаш стал акционерным обществом

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Здание &#8203;ЦНИИмаш
Здание ​ЦНИИмаш в Королеве. 20 июля 2018 года.
Источник изображения: Андрей Любимов / РБК

Акции передадут госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Головной научно-исследовательский институт российской космической отрасли ЦНИИмаш стал акционерным обществом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"1 августа 2019 года ИФНС [Инспекция Федеральной налоговой службы] России внесены записи в ЕГРЮЛ [Единый государственный реестр юридических лиц] о прекращении деятельности ФГУП "ЦНИИмаш" и регистрации АО "ЦНИИмаш", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Акционерное общество "ЦНИИмаш" создано путем преобразования ФГУП "ЦНИИмаш". По данным пресс-службы, единственным владельцем акций первого выпуска созданного акционерного общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В дальнейшем акции АО "ЦНИИмаш" будут переданы госкорпорации "Роскосмос".

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения был основан в 1946 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
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