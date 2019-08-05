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05.08.2019
Известия.ru

Рябков рассказал об "органической неприспособленности" США к компромиссам"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о трудностях обсуждения с США таких проблем, как денуклеаризация и контроль над вооружениями. В интервью "Интерфаксу" в пятницу, 2 августа, дипломат отметил, что США неспособны к диалогу.

"Договоренность — это всегда баланс интересов, это совокупность шагов навстречу друг другу. США сегодня, по-моему, органически не приспособлены ни к каким шагам навстречу кому бы то ни было", — сказал Рябков.

Из-за этого, по его словам, сложно предметно обсуждать идеи о создании какого-то нового договора о контроле над распространением вооружений. Замминистра добавил, что с американской стороны не чувствуется "готовности хотя бы минимально принять в расчет" позицию Москвы.

Ранее 2 августа в госдепе США сообщили, что будут выстраивать новую систему контроля вооружений, и предложили России и Китаю участвовать в ней. Это заявление последовало за официальным выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США в феврале начали подготовку к выходу из договора, обвинив Москву в невыполнении его пунктов из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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