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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон захотел "бросить вызов" России

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Источник изображения: US AIR FORCE/Reuters

В США военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, которая станет "вызовом" для России в Европе.

Источник в военной сфере в США заявил, что целью разработки этой ракеты было "бросить вызов России в Европе", передает CNN.

Испытания пройдут в ближайшие несколько недель. Отмечается, что это станет ответом администрации американского лидера Дональда Трампа на якобы многолетнее несоблюдение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом аналитики считают, что данные испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.

Между тем ранее сообщалось, что средств на будущие разработки и проведение испытаний у Пентагона может не оказаться из-за позиции демократов в палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео официально подтвердил выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Страны НАТО поддержали это решение.

При этом Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Москва также подчеркивала, что не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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