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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2019 году

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Оригинал взят у коллеги saidpvo в Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Становится традицией бывать в Санкт-Петербурге на День ВМФ, который совпадает с проведением в городе Главного Военно-морского парада (ГВМП).

В этот раз в воскресение рано утром прибыл в город на Неве и побежал фотографировать корабли на рейде. Благо еще не все было перекрыто, кое-что удалось снять.

1. Вот такой вид в 4 утра открывается с Благовещенского моста. Подводная лодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" дремлют на Неве.

2. Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада"

3.

4. Исаакий над Сенатской площадью

5. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"

6.

7. Питерские голуби и "Адмирал Касатонов"

8. Корвет проекта 20385 "Гремящий"

9.

10.

11. Тем временем солнце восходит над Питером

12. Вид с Дворцового моста. МКР "Серпухов", "Мытищи" и линейный корабль "Полтава"

13. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов"

14. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"

15. Линкор "Полтава" - подробнее о корабле http://poltava1712.ru/

16.

17.

18.

19. Мчится катер МЧС

20.

21. В анфас

22. Несмотря на режим к визиту главы государства некоторые на богатых катерах фланировали вдоль кораблей на рейде

23.

Вот такое было красивое солнечное утро Дня ВМФ!

Продолжение следует!

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-586 Кронштадт
Гремящий
Компании
Кронштадт
Проекты
20385
21631 Буян-М
22350
22800 МРК
677 Лада
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