Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2019 году
Оригинал взят у коллеги saidpvo в Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Становится традицией бывать в Санкт-Петербурге на День ВМФ, который совпадает с проведением в городе Главного Военно-морского парада (ГВМП).
В этот раз в воскресение рано утром прибыл в город на Неве и побежал фотографировать корабли на рейде. Благо еще не все было перекрыто, кое-что удалось снять.
1. Вот такой вид в 4 утра открывается с Благовещенского моста. Подводная лодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" дремлют на Неве.
2. Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада"
3.
4. Исаакий над Сенатской площадью
5. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
6.
7. Питерские голуби и "Адмирал Касатонов"
8. Корвет проекта 20385 "Гремящий"
9.
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11. Тем временем солнце восходит над Питером
12. Вид с Дворцового моста. МКР "Серпухов", "Мытищи" и линейный корабль "Полтава"
13. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов"
14. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
15. Линкор "Полтава" - подробнее о корабле http://poltava1712.ru/
16.
17.
18.
19. Мчится катер МЧС
20.
21. В анфас
22. Несмотря на режим к визиту главы государства некоторые на богатых катерах фланировали вдоль кораблей на рейде
23.
Вот такое было красивое солнечное утро Дня ВМФ!
Продолжение следует!
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