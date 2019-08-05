Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2019 году

Оригинал взят у коллеги saidpvo в Главный Военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Становится традицией бывать в Санкт-Петербурге на День ВМФ, который совпадает с проведением в городе Главного Военно-морского парада (ГВМП).

В этот раз в воскресение рано утром прибыл в город на Неве и побежал фотографировать корабли на рейде. Благо еще не все было перекрыто, кое-что удалось снять.

1. Вот такой вид в 4 утра открывается с Благовещенского моста. Подводная лодка "Кронштадт", фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" дремлют на Неве.

2. Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада"

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4. Исаакий над Сенатской площадью

5. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"

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7. Питерские голуби и "Адмирал Касатонов"

8. Корвет проекта 20385 "Гремящий"

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11. Тем временем солнце восходит над Питером

12. Вид с Дворцового моста. МКР "Серпухов", "Мытищи" и линейный корабль "Полтава"

13. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов"

14. Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"

15. Линкор "Полтава" - подробнее о корабле http://poltava1712.ru/

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19. Мчится катер МЧС

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21. В анфас

22. Несмотря на режим к визиту главы государства некоторые на богатых катерах фланировали вдоль кораблей на рейде

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Вот такое было красивое солнечное утро Дня ВМФ!

Продолжение следует!