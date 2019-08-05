Weekendavisen (Дания): и снова Судный день

Договор о РСМД, важнейшее соглашение о контроле над оружием времен холодной войны, уже в прошлом. Военные аналитики НАТО рассуждают о мотивах, по которым Россия решила выйти из договора: они полагают, что Россия вооружается, чтобы использовать ядерные ракеты в региональных войнах, в частности в Европе, пишет датское издание. Но подготовка к войне не то же самое, что стремление эту войну начать.

Сегодня, в пятницу 2 августа, рухнул еще один столп, на который опирался послевоенный миропорядок - потерял силу так называемый Договор о ракетах средней и малой дальности. Он пошатнулся уже давно: в феврале Соединенные Штаты вышли из соглашения, поскольку Россия его нарушала. Россия это, конечно, отрицала, но ничего не собиралась делать, чтобы договор спасти. Обращение к россиянам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) плодов не принесло.

"Это серьезно. Договор о РСМД десятилетиями был краеугольным камнем в контроле над вооружениями, а сейчас мы видим, как он распадается, - сказал недавно Столтенберг "Би-би-си" (BBC). - Поэтому мы должны готовиться к новому миру - без ДРСМД и с новыми российскими ракетами".

ДРСМД запрещает создание наземных ракет с ядерными боеголовками средней и малой дальности. Переговоры по этому соглашению начались в1979 году после того, как Советский Союз развернул свои тактические ракетные комплексы "Пионер" СС-20, а НАТО на это ответила "двойным решением", предложив провести переговоры по разоружению, одновременно угрожая разместить в Европе комплексы "Першинг-2", если это предложение отвергнут.

Простыми эти переговоры не были, но в 1987 году - восемь лет спустя после "двойного решения" - Рейган и Горбачев смогли торжественно подписать договор. Мир стал немного безопаснее.

Оружейные системы средней дальности отличаются от всеразрушающего оружия Судного дня, о котором мы знаем из фильмов, но, как ни странно, они еще более опасны. Ракеты средней дальности предназначены для региональных войн, например, в Западной Европе. Их использование считается менее рискованным, чем применение более разрушительного стратегического оружия, ведь на них противник может и не ответить, посчитав атаку не настолько серьезной, чтобы начинать из-за нее ядерный рагнарёк на Земле. Но именно поэтому, вероятность их применения и выше, чем у оружия Судного дня, считают эксперты по холодной войне.

США обосновали свой выход из ДРСМД тем, что Россия создала новый ракетный комплекс "Новатор" 9M729, который нарушает соглашение. Россияне утверждают, что он предназначен для кораблей, а потому не подпадает под действие ДРСМД, но в целом предпочитают не разговаривать на эту тему. Вообще существование этой системы они признали лишь в декабре 2017, хотя разработки ведутся еще с середины нулевых.

В свою очередь Россия тоже предъявила ряд претензий к США - например, она считает, что вразрез с ДРСМД идет использование боевых беспилотников.

Однако обоюдные обвинения этих двух стран не так интересны, как тот факт, что они позволили конфликту дойти до полного распада соглашения. Зачем? Что касается американцев, многое указывает на то, что США хотят заключить новый договор, включающий также и новую сверхдержаву - Китай. А вот какие мотивы у русских?

По мнению двух немецких военных экспертов, российские мотивы так же просты, как и зловещи: Россия готовится к региональной войне в Европе. В статье в специализированной газете "Сириус" (Sirius) генерал-лейтенант в отставке Хайнрих Браусс (Heinrich Brauss) и профессор Йоаким Краузе (Joachim Krause)из Кильского университета рассказывают, сколько различных ракетных систем средней и малой дальности на самом деле использовалось в России в последние годы, как в рамках соглашения, так и на грани его нарушения или даже прямо вразрез с ним.

"Масштабы деятельности России в сфере наращивания ядерного оружия средней дальности превосходят все наши самые страшные опасения", - пишут они.

Направлены против Европы

Речь идет не только о кажущихся причиной раздора ракетах 9M729, которые раскритиковали США.

Есть также ракеты "Калибр", которые устанавливаются на кораблях и подводных лодках. Появляются новые ракеты воздушного базирования. И, наконец, существуют различные варианты ракет "Искандер", которые почти нарушают ДРСМД, и в любом случае из Калининграда могут достать до Копенгагена, Берлина и Варшавы.

Все вместе это образует тревожную картину, считают Браусс и Краузе, а они люди известные: Хайнрих Браусс в прошлом году ушел в отставку с поста заместителя генерального секретаря НАТО, где он отвечал за оборонную политику и планирование, а Йоаким Краузе возглавляет кафедру политики безопасности Кильского университета.

Тем не менее, Петер Вигго Якобсен (Peter Viggo Jakobsen), доцент кафедры политики безопасности датской Академии обороны, предостерегает от чрезмерной паники. Подготовка к войне не то же самое, что стремление эту войну начать.

"Ведь весь принцип политики сдерживания заключается в том, чтобы иметь возможность убедительно показать, что вы можете применить военную силу, если это будет необходимо. Эта позиция, которую занимают все страны, в том числе и Дания".

По теме прекращения Договора о РСМД слушайте наш подкаст

Медленно ракеты улетают вдаль. Страсти по Договору о РСМД

Он говорит о том, что Россия точно так же, как и Соединенные Штаты, обеспокоена тем, что происходит в Китае.

"Китай обзавелся массой оружия, над которым Россия и США не имели возможности работать. Почти 90% всех китайских ракет относятся к категориям, запрещенным для России и США", - говорит он.

Однако Браусс и Краузе указывают, что россияне размещают свои новые ракеты на западе, а не на востоке: запрещенные ракеты 9M729 находятся в европейской части России. А ракетами "Калибр" располагает ее Северный флот, а не Тихоокеанский.

"Все это свидетельствует о том, что Россия в основном проводит реконструкцию ракет и систем вооружения, нацеливая их на Европу", - пишут они.

Страх перед русскими

Военный историк и отставной бригадный генерал Микаэль Клеммесен (Michael H. Clemmesen) согласен с оценкой двух немцев. В последние годы холодной войны он был ведущим датским экспертом по переговорам о ДРСМД, и считает нынешнюю позицию России четким продолжением военной стратегии Советского Союза.

"Россия постоянно готовилась к войне. Идея заключается в том, что, если возникнет необходимость вести войну, она должна в ней победить", - говорит он.

Интересно, однако, что русские как минимум так же обеспокоены по поводу ослабления международного контроля над вооружениями, как и европейские наблюдатели. Некоторые представители российской военной интеллигенции очень встревожены:

"Крах ДРСМД будет иметь очень серьезные последствия для военной безопасности России. Наибольшую опасность представляет то, что США неизбежно начнут разрабатывать и развертывать системы баллистических ракет средней и малой дальности нового поколения, в том числе гиперзвуковые", - писал ведущий эксперт российского негосударственного Центра анализа стратегий и технологий в феврале.

Константин Макиенко, заместитель генерального директора аналитического центра, также подчеркнул, что из-за потери Восточной Европы после окончания холодной войны Россия сейчас находится в гораздо более уязвимом положении.

"Пугающая разница между нынешней ситуацией и европейским ракетным кризисом 1980-х годов состоит в том, что в этот раз эти ракеты будут развернуты на территории Восточной Европы или даже в бывших советских республиках, то есть на сотни километров ближе к стратегически важным российским политическим, военным и промышленным объектам (…) Иными словами, время их полета от 6-8 минут, как это было в 20 веке, сократится буквально до дюжины секунд".

Микаэль Клеммесен отмечает, что Россия очень долгое время постоянно отставала от Запада и этот опыт на нее повлиял. Но с этим трудно что-то поделать. Россия обеспокоена, несмотря на то, что Запад преимущественно разоружался все последние 20 лет - практически все "старые" члены НАТО сегодня тратят на оборону меньшую часть ВВП, чем в 1998 году.

"Многое из того, что русские делали в последние годы - реакция на действия НАТО в 1980-х", - говорит Клеммесен, который считает, что действия альянса в тот период "породили у русских чувство неполноценности, в связи с чем они и стали отчаянно пытаться в ответ разработать аналогичные системы для себя".

Подготовка к войне?

В стокгольмском научном городке Чиста расположен шведский военно-исследовательский Институт Тотальной обороны, сотрудники которого внимательно следят за развитием событий. Его сотрудник Юхан Норберг (Johan Norberg) согласен с обрисованной картиной.

"Есть два основных момента: во-первых, Россия активно стремится изменить основанный на правилах миропорядок. В этом отношении ДРСМД - лишь один из многих соглашений о контроле над вооружениями, которые в последнее время были свернуты. Ранее Россия на практике вышла из ДОВСЕ, договора об обычных вооружённых силах в Европе", - говорит он.

"Россия нарастила военные силы, а затем их применила - в Грузии, в Крыму, на востоке Украины, явно нарушая этим правила. Потому что так это работает: когда вы получаете военную мощь, которая гарантировано дает эффект, вы можете отстаивать свои желания в международной политике".

"Второй момент - я согласен с тем, что Россия готовится к региональной войне, как в Европе, так и в других местах. Большие военные учения - "Запад", "Восток" и так далее - явно подготовка к масштабной войне. Россияне работают над интеграцией своих военных сил и вооружений различных типов, а также развивают способы поддержки армии остальным обществом во время военных операций", - рассказывает исследователь.

Таким образом, он считает, что отказ России от ДРСМД - часть более масштабной стратегии, которая должна позволить стране в крайнем случае вести военные действия на европейской территории, если в какой-то момент это будет необходимо.

"Очень трудно сказать, по какой именно причине россияне на самом деле решили отказаться от ДРСМД. Но едва ли дело тут только в ракетах. У России и так уже много ракет, а всегда важно не сосредотачиваться на одном типе оружия. Одним оружием войну не ведут, и мы должны оценивать всю картину целиком: идет подготовка к войне".

Уффе Гардель (Uffe Gardel)