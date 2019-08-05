Индия передала Мозамбику скоростные катера и внедорожники

ЦАМТО, 2 августа. По информации Минобороны Индии, в рамках состоявшегося с 28 по 30 июля официального визита министра обороны страны Раджната Сингха в Мозамбик состоялась передача Вооруженным силам этой страны скоростных катеров и наземной техники.

В частности, 29 июля в штабе ВМС Мозамбика состоялась церемония передачи двух скоростных катеров-перехватчиков (FIB) индийского производства. Свидетельство о передаче было подписано генеральным директором Береговой охраны Индии и командующим ВМС Мозамбика. Четыре специалиста Береговой охраны Индии уже оказывают помощь в обучении личного состава ВМС Мозамбика применению и поддержке переданных катеров.

По данным СМИ, ВМС Мозамбика были переданы катера, которые строятся индийской компанией Larsen & Toubro для Береговой охраны Индии. Они получили наименования "Намилити" (Namiliti) и "Умбелузи" (Umbeluzi).

По информации Defenceweb.co.za, длина катера составляет 30 м, водоизмещение – 90 т. Катер-перехватчик оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar и двумя водометными движителями, обеспечивающими максимальную скорость хода более 45 узлов. Дальность плавания – 500 морских миль на скорости 25 узлов.

Министр обороны Индии также объявил о намерении оказать Мозамбику помощь с поставкой средств связи и подчеркнул важность совместной деятельности для предотвращения таких угроз, как контрабанда, терроризм, пиратство, браконьерство и т.д.

Министерству внутренних дел Мозамбика от имени Индии министр обороны передал 44 внедорожника, которые расширят возможности полиции по обеспечению безопасности.