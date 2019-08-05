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05.08.2019
Российская газета

Новый ракетоносец Туполева испытают в Подмосковье

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Источник изображения: rg.ru

Испытания перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА будут проходить на летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) ПАО "Туполев" в Жуковском.

- Впереди - большие планы по испытаниям и доводкам на глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации, - рассказал генеральный директор компании "Туполев" Александр Конюхов на празднике в честь 70-летия предприятия.

Филиал КБ Андрея Туполева был организован в Жуковском по инициативе авиаконструктора в 1949 году. Через год появился первый ангар, а в 1951 году состоялись первые испытания самолета - опытного стратегического бомбардировщика Ту-85. На базе тестировали практически все опытные и серийные самолеты Туполева: как военные, так и гражданские. В их числе реактивный бомбардировщик Ту-16, стратегический ракетоносец Ту-95, первый советский реактивный лайнер Ту-104, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, самый тяжелый в мире стратегический ракетоносец Ту-160. За время существования ЖЛИ и ДБ ее летчики-испытатели совершили более 100 тысяч полетов.

Сейчас летный полигон в Жуковском занимается модернизацией и сервисным обслуживанием ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, самолетов специального назначения на базе Ту-204/214, подготовкой экипажей и наземного персонала для машин этого семейства.

Перспективный дальний ракетоносец ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло" с широким применением стелс-технологий. Самолет будет дозвуковым и малозаметным в соответствии с новой стратегией Дальней авиации. От носителя в ней требуется доставить к месту пуска крылатую ракету с большим радиусом действия и искусственным интеллектом. По какому маршруту лететь, боеприпас решит сам. Минобороны утвердило окончательный облик ПАК ДА и его характеристики. Ожидается, что самолет впервые поднимется в воздух в середине следующего десятилетия, его серийное производство начнется в 2028-2029 годах.


Антон Валагин

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Продукция
Ту-144
Ту-160
Ту-204
Ту-22М
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