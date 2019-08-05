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05.08.2019
Военное обозрение

Кондолиза Райс: Украину в НАТО никто не ждёт

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Украина не сможет в ближайшем будущем стать страной-членом НАТО. Об этом заявила бывшая глава американского Госдепа Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время".

Источник изображения: https://nv.ua/allnews.html

Отвечая на соответствующий вопрос, Райс заявила, что в НАТО Украину в ближайшее время не примут. Основная причина, по ее словам, заключается в том, что Североатлантический альянс является договорной организацией, где решения принимаются всеми членами альянса. А как известно, против членства Украины в НАТО, по различным причинам, выступают многие члены организации.

Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО

- пояснила она.

При этом бывший госсекретарь США посоветовала Украине "приблизиться к альянсу без формального членства в нем", например, с помощью комиссии Украина - НАТО. Именно в рамках этой организации украинским властям необходимо расширить работу, чтобы вести подготовку военнослужащих ВСУ по программе НАТО.

Ранее Киеву уже не раз говорили, что в ближайшее время он не получит членства в НАТО и даже статуса "союзника вне НАТО". По мнению западных экспертов, претендовать на членство в альянсе Украина сможет не раньше чем через 20 лет.

Несмотря на это, Верховная Рада Украины по инициативе Порошенко внесла изменения в Конституцию страны, в которых конституционно закрепила курс страны на членство в НАТО и ЕС.

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Страны
США
Украина
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