Эксперт: "патиссонообразная" форма парашюта Д-10 не допустит столкновения десантников

В конструкции Д-10 также предусмотрена возможность быстрого преобразования в систему Д-10П, предназначенную для десантирования с малых высот

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Необычная "патиссонообразная" форма купола парашюта Д-10, поступающего на снабжение ВДВ, позволяет избежать столкновения десантников в воздухе. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" Владимир Качалов.

"Д-10 создавался именно для того, чтобы обеспечить повышенную работоспособность куполов при схождении в воздухе, сохраняя все прочие технические характеристики. Поэтому у него и такая необычная форма - он не полностью сферический, как другие парашюты, а патиссонообразный", - сообщил Качалов.

Он пояснил, что в момент десантирования, когда одновременно в воздухе раскрываются все парашюты, возникают горизонтальные и вертикальные воздушные потоки, которые повышают вероятность схождения парашютистов между собой.

"Если верхний парашютист на Д-6 [парашют ВДВ предыдущего поколения] попадает в след нижнего, там возникает турбулентность, верхний парашют складывается, парашютист проваливается в купол нижнего, они складываются, и приходится применять запасной. А это молодые солдаты не всегда могут сделать, что приводит к тяжелым травмам при приземлении", - пояснил конструктор.

Особая "патиссонообразная" форма парашюта Д-10 призвана решить данную проблему. "Эта форма обеспечивает ему особую аэродинамику, которая при попадании в след другого парашюта позволяет ему самостоятельно уходить из этой зоны затенения", - отметил собеседник ТАСС.

Разработка системы Д-10П началась в 2011 году. В 2012 году она успешно прошла исследовательские летно-конструкторские испытания с манекенами и людьми. В конструкции Д-10 предусмотрена возможность быстрого преобразования в систему Д-10П, предназначенную для десантирования с малых высот.