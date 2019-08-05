Польша поддержала выход Соединенных Штатов из ДРСМД

Польша выразила поддержку выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 2 августа, заявил МИД страны.

"Польша вместе со всеми союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора об РСМД", — сказано сообщении польского МИД в Twitter.

В ведомстве этот шаг Вашингтона назвали "понятной реакцией на нарушение договора Россией". США и НАТО считают, что наличие у России ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы, нарушает пункты договора.

Ранее 2 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. Этот шаг Вашингтона поддержала Япония. Китай тем временем выразил протест в связи с этими действиями США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.