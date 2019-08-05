США призвали Россию и Китай к участию в новой системе контроля вооружений

Вашингтон намерен выстроить новую систему контроля вооружений и призывает Россию и Китай присоединиться к ней. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в госдепе США.

"Президент Дональд Трамп поставил перед администрацией задачу начать новую эру контроля за вооружениями, который распространится за пределы заключенных ранее двусторонних соглашений", — говорится в сообщении госдепартамента.

В ведомстве отметили, что США "не намерены участвовать в договоре, который Россия сознательно нарушила", имея в виду договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее 2 августа стало известно об официальном выходе Соединенных Штатов из этого договора. В МИД России подтвердили эту информацию. Китай выразил протест в связи с этим шагом Вашингтона.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.