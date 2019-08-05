Войти
05.08.2019
Известия.ru

США призвали Россию и Китай к участию в новой системе контроля вооружений

430
0
-1
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Michael Brochstein/ZUMAPRESS

Вашингтон намерен выстроить новую систему контроля вооружений и призывает Россию и Китай присоединиться к ней. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в госдепе США.

"Президент Дональд Трамп поставил перед администрацией задачу начать новую эру контроля за вооружениями, который распространится за пределы заключенных ранее двусторонних соглашений", — говорится в сообщении госдепартамента.

В ведомстве отметили, что США "не намерены участвовать в договоре, который Россия сознательно нарушила", имея в виду договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее 2 августа стало известно об официальном выходе Соединенных Штатов из этого договора. В МИД России подтвердили эту информацию. Китай выразил протест в связи с этим шагом Вашингтона.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
03.06.2019
Оставили на паузе: Москва сможет вернуться к ДРСМД в любой момент
05.03.2019
Пекинский уж, ракетный еж: угрожают ли китайские ракеты России
25.02.2019
Выход из ДРСМД делает Европу заложницей
05.02.2019
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора