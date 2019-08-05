Управляемая ракета успешно запущена с фрегата "Адмирал Макаров"

В адрес АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" пришла телеграмма от разработчика - АО "ГосНИИП" - с благодарностью за успешное проведение государственных испытаний одного из изделий, сообщили в пресс-службе предприятия.

"На Черноморском флоте с фрегата "Адмирал Макаров" была успешно запущена управляемая ракета зенитного ракетного комплекса, в состав которой входит изделие производства АПЗ", – отмечается в сообщении.

"Выражаем Вам благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество. Верим в сохранение сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – написал генеральный директор АО "ГосНИИП" Владимир Медведев.