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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Управляемая ракета успешно запущена с фрегата "Адмирал Макаров"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В адрес АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" пришла телеграмма от разработчика - АО "ГосНИИП" - с благодарностью за успешное проведение государственных испытаний одного из изделий, сообщили в пресс-службе предприятия.

"На Черноморском флоте с фрегата "Адмирал Макаров" была успешно запущена управляемая ракета зенитного ракетного комплекса, в состав которой входит изделие производства АПЗ", – отмечается в сообщении. 

"Выражаем Вам благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество. Верим в сохранение сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – написал генеральный директор АО "ГосНИИП" Владимир Медведев.

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Компании
АПЗ Пландина
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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