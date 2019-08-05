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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Федеральный кадровый центр ОПК авторизован на обучение Astra Linux

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Межотраслевой центр дополнительного профессионального образования Федерального кадрового центра ОПК получил статус авторизованного учебного центра Astra Linux, сообщает пресс-служба Группы компаний Astra Linux.

"В Центре сотрудники оборонных предприятий смогут пройти практический курс по системному администрированию и безопасности специального программного обеспечения Astra Linux", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, недельный курс рассчитан на 40 академических часов и проводится под слоганом "Научись администрировать Astra Linux с "нуля"!".

В сообщении приводятся слова директора по образованию ГК Astra Linux Федора Кирдяшова, который отметил, что число пользователей операционной системы Astra Linux Special Edition за последние несколько лет выросло в десятки тысяч раз и продолжает расти.

"В силу того, что Astra Linux - одна из самых защищенных ОС (операционных систем) и может обрабатывать любую конфиденциальную информацию, она рекомендована к применению и уже используется во многих автоматизированных системах ведущих оборонных предприятий и силовых ведомств. Наше сотрудничество с Федеральным кадровым центром ОПК серьезно расширит возможности сотрудников на местах в вопросах эксплуатации и администрирования ОС Astra Linux", - сказал Кирдяшов.

Руководитель Федерального кадрового центра ОПК Владимир Пальмов в свою очередь заявил, что для Межотраслевого центра дополнительного профессионального образования авторизация у разработчика Astra Linux - прежде всего возможность дифференцированной передачи знаний IT-специалистам ОПК. "Это иная степень овладения компетенциями, чему способствует модульная организация учебного процесса, при которой учтен уровень подготовленности каждого слушателя", - сказал он.

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