Turkish Aerospace защитила эскизный проект УТС "Хурджет"

Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.

ЦАМТО, 2 августа. Завершен этап защиты эскизного проекта реактивного учебно-тренировочного / легкого боевого самолета "Хурджет" (Hurjet) турецкой национальной компании Turkish Aerospace.

По информации агентства Anadolu, в ходе двухдневного мероприятия, проведенного при участии турецких и иностранных независимых экспертов, комитет по оценке одобрил ход программы и рекомендовал перейти к следующему этапу – разработке рабочего проекта. Проект оценивался в четырех областях: летные характеристики, конструкция самолета, авиационные системы, авионика и электрические системы.

Как сообщил 22 июля на своей странице в Twitter Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), защиту рабочего проекта самолета планируется завершить в середине 2020 года, собрать опытный образец в декабре 2021 года, а первый полет УТС запланирован на лето 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, руководство Turkish Aerospace официально одобрило начало реализации программы "Хурджет" в августе 2017 года, что позволило приступить к этапу разработки проекта. Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для замены устаревших УТС T-38, состоящих на вооружении ВВС Турции. Около 70 ед. T-38 были приобретены в период 1961-1972 гг.

"Хурджет" представляет собой оснащенную одним реактивным двигателем усовершенствованную версию турбовинтового УТС "Хуркус". ВВС Турции планируют применять "Хурджет" для усовершенствованной подготовки, обучения пилотов истребителей, а также для непосредственной авиационной поддержки операций сухопутных войск, наряду с истребителями F-16.

Планируется, что длина "Хурджет" составит 13,4 м, размах крыла – 11 м, самолет сможет развивать максимальную скорость 1,2М, а его практический потолок составит 45000 футов (13720 м). УБС сможет нести до 3000 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.