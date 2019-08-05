Войти
05.08.2019
ЦАМТО

Turkish Aerospace защитила эскизный проект УТС "Хурджет"

471
0
0
Полноразмерный макет УБС Hurjet
Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 2 августа. Завершен этап защиты эскизного проекта реактивного учебно-тренировочного / легкого боевого самолета "Хурджет" (Hurjet) турецкой национальной компании Turkish Aerospace.

По информации агентства Anadolu, в ходе двухдневного мероприятия, проведенного при участии турецких и иностранных независимых экспертов, комитет по оценке одобрил ход программы и рекомендовал перейти к следующему этапу – разработке рабочего проекта. Проект оценивался в четырех областях: летные характеристики, конструкция самолета, авиационные системы, авионика и электрические системы.

Как сообщил 22 июля на своей странице в Twitter Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), защиту рабочего проекта самолета планируется завершить в середине 2020 года, собрать опытный образец в декабре 2021 года, а первый полет УТС запланирован на лето 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, руководство Turkish Aerospace официально одобрило начало реализации программы "Хурджет" в августе 2017 года, что позволило приступить к этапу разработки проекта. Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для замены устаревших УТС T-38, состоящих на вооружении ВВС Турции. Около 70 ед. T-38 были приобретены в период 1961-1972 гг.

"Хурджет" представляет собой оснащенную одним реактивным двигателем усовершенствованную версию турбовинтового УТС "Хуркус". ВВС Турции планируют применять "Хурджет" для усовершенствованной подготовки, обучения пилотов истребителей, а также для непосредственной авиационной поддержки операций сухопутных войск, наряду с истребителями F-16.

Планируется, что длина "Хурджет" составит 13,4 м, размах крыла – 11 м, самолет сможет развивать максимальную скорость 1,2М, а его практический потолок составит 45000 футов (13720 м). УБС сможет нести до 3000 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-16
Hurkus
T-38 Talon
Компании
TAI
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.02.2018
Компания TAI разрабатывает реактивный учебно-боевой самолет "Хурджет"
26.02.2018
Деньги на воздух: Турция заменит американские самолеты
01.12.2017
Пакистан подтвердил намерение приобрести турецкие ударные вертолеты T-129 ATAK
29.11.2017
Турция решила разработать реактивный учебно-тренировочный самолет
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора