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05.08.2019
ТАСС

Экспозицию будущего парка "Патриот" в Курске расширят 16 видами исторической техники

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Т-62
Т-62.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Для первой части экспозиции уже подготовили танк Т-62, БМП-1, комплекс "Шилка" и вертолет Ми-8

ТАСС, 2 августа. Экспозиция первого филиала военно-патриотического парка "Патриот" в Курске будет расширена более чем в два раза и дополнена 16-ю видами исторической техники и вооружения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Западного военного округа (ЗВО).

"16 исторических единиц вооружения, военной и авиационной техники переданы подразделениям общевойсковой армии Западного военного округа для формирования выставки филиала парка Патриот в городе Курск. Для этого были восстановлены 14 военных образцов и две полевые кухни для реконструкции исторических событий", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что в числе военных образцов для первой части экспозиции уже подготовлены танк Т-62, БМП-1, комплекс "Шилка" и вертолет Ми-8.

Ранее на территории парка уже установили более 10 объектов, в том числе зенитные ракетные комплексы "Оса", "Куб", "Стрела-10", зенитную пушку С-60 и ряд других.

По данным пресс-службы, парк будет разделен на две части. Первая часть экспозиции разместится на проспекте Победы в мемориальном комплексе Курская дуга, а вторая будет дислоцирована на территории военного городка в поселке Маршала Жукова. Открытие парка запланировано на 24 августа, оно пройдет в рамках акции "Служба по контракту - твой выбор". Ожидается, что в нем примет участие заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. В регионах РФ будут созданы аналоги этого парка.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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