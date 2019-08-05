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05.08.2019
ТАСС

Перспективный стратегический бомбардировщик испытают на Жуковской базе "Туполева"

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Начало поставок дальнего бомбардировщика на вооружение запланировано на 2025-2030 годы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемый в интересах ВКС России, испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) "Туполева". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Впереди большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Туполева" Александра Конюхова на торжественном собрании ветеранов и сотрудников по случаю 70-летия Жуковской базы.

По его словам, в перспективе на ЖЛИ и ДБ будут идти работы над средним военно-транспортным самолетом, а также сверхзвуковым пассажирским самолетом нового поколения "совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями".

"В планах также создание и запуск на ЖЛИ и ДБ до конца 2019 года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214", - добавил гендиректор "Туполева", которого цитирует пресс-служба.

Жуковский филиал ПАО "Туполев" был основан по инициативе авиаконструктора А. Н. Туполева в 1949 году. На Жуковской летно-испытательной базе проходили испытания и доводки практически все самолеты конструкторского бюро "Туполев".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации

Как сообщал ранее глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев, сейчас завершаются научно-исследовательские работы по проекту создания ПАК ДА (изделие 80) - многофункционального самолета, который заменит и Ту-22М3, и Ту-95МС, а позже Ту-160.

Начало поставок дальнего бомбардировщика на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после проведения испытаний. В январе Конюхов сообщал, что сроки создания ПАК ДА будут сопоставимы со сроками создания сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 и составят около пяти-семи лет.

В то же время вице-премьер РФ Юрий Борисов, занимавший тогда должность заместителя министра обороны РФ, сообщал, что новый стратегический бомбардировщик может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028 году или 2029 году.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Ту-160
Ту-204
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Истребитель 5 поколения
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