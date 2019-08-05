Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС

Бойцы немецкого мотопехотного батальона не смогли вовремя отправиться в Литву из-за поломки самолета.

27 июля бойцы Бундесвера должны были отправиться в Каунаc, чтобы пополнить ряды международного батальона НАТО, размещенного там в 2017 году. Добраться до места предполагалось на самолете немецких ВВС, но предполетный осмотр показал, что у Airbus A310 неисправен двигатель. Отправку отложили, мотострелки отправились к месту службы лишь на следующий день. Их техника: 10 БМП Marder и ремонтный тягач Buffel, - поехали в Литву на поезде.

Состояние самолетов немецких ВВС вызывает серьезные опасения, пишет "Русская Германия". Политикам ФРГ не раз приходилось менять свои планы из-за невозможности вылететь в пункт назначения. Осенью 2018 года канцлер Ангела Меркель не смогла вовремя улететь на саммит G20 в Аргентине из-за поломки ее лайнера Airbus А340. Канцлер была вынуждена добираться в Буенос-Айрес обычным рейсом из Мадрида. В апреле 2019-го тот же самолет с главной немецкого МИД на борту сломался в аэропорту Нью-Йорка.

Несколько лет назад солдаты Бундесвера на две недели опоздали к началу своей боевой миссии в Афганистане.

Антон Валагин