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05.08.2019
Российская газета

Стрельбу в режиме Терминатора показали на видео

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В США решили воспроизвести сцену из фильма "Терминатор". И хотя ее герой очень отдалено напоминает Шварцнеггера, видео получилось зрелищным.


В Америке и стрелки-любители, и профессионалы любят проводить всевозможные эксперименты с оружием. Так, участники проекта Mrgunsngear решили пострелять и шестиствольного минигана.

Вообще-то, такими пулеметами обычно оснащают боевые вертолеты или бронетехнику.

Но, как показала голливудская практика, физически подготовленные мужчины, могут взять его наперевес. И для этого не обязательно быть Арнольдом Шварцнеггером.

Герой ролика буквально поливает огнем цель, ведь пулемет ведет огонь со скоростью 60 выстрелов в секунду.


Олег Корякин

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Страны
США
Продукция
M134 Minigun
БМПТ Рамка-99
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