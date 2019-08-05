Стрельбу в режиме Терминатора показали на видео
В США решили воспроизвести сцену из фильма "Терминатор". И хотя ее герой очень отдалено напоминает Шварцнеггера, видео получилось зрелищным.
В Америке и стрелки-любители, и профессионалы любят проводить всевозможные эксперименты с оружием. Так, участники проекта Mrgunsngear решили пострелять и шестиствольного минигана.
Вообще-то, такими пулеметами обычно оснащают боевые вертолеты или бронетехнику.
Но, как показала голливудская практика, физически подготовленные мужчины, могут взять его наперевес. И для этого не обязательно быть Арнольдом Шварцнеггером.
Герой ролика буквально поливает огнем цель, ведь пулемет ведет огонь со скоростью 60 выстрелов в секунду.
Олег Корякин
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