Модернизированный "Элерон" впервые применят в Казахстане

Российские военнослужащие, принимающие участие в международном конкурсе "Соколиная охота", проводимого в Республике Казахстан в рамках АРМИ-2019, впервые применят модернизированный беспилотный аппарат ближнего действия.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, данный комплекс представляет собой модернизированный БПЛА "Элерон-3" с улучшенными характеристиками по продолжительности полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации.

"В международном конкурсе "Соколиная охота", который пройдет с 7 по 15 августа, примут участие команды Белоруссии, Ирана и Казахстана. Все команды участвуют на своих комплексах с БПЛА", – уточнили в Минобороны.