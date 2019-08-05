Модернизированный "Элерон" впервые применят в Казахстане
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Российские военнослужащие, принимающие участие в международном конкурсе "Соколиная охота", проводимого в Республике Казахстан в рамках АРМИ-2019, впервые применят модернизированный беспилотный аппарат ближнего действия.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, данный комплекс представляет собой модернизированный БПЛА "Элерон-3" с улучшенными характеристиками по продолжительности полета, улучшенной оптикой и дополнительным программным обеспечением для обработки информации.
"В международном конкурсе "Соколиная охота", который пройдет с 7 по 15 августа, примут участие команды Белоруссии, Ирана и Казахстана. Все команды участвуют на своих комплексах с БПЛА", – уточнили в Минобороны.
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