Голубые береты: история и традиции ВДВ

Как Маргелов создавал ВДВ

2 августа Россия празднует День ВДВ. "Крылатая пехота", самый элитный и одновременно самый народный род войск страны, отметит свой праздник встречами ветеранов и купанием в фонтанах. В этот день "голубые береты" можно будет увидеть не только на действующих военных, но и на политиках, бизнесменах, артистах певцах и всех, кто когда-либо служил в ВДВ.

"Десантник - это навсегда, я никогда не забываю это, и даже на лобовом стекле моего минивэна портрет генерала Василия Филипповича Маргелова, создателя ВДВ. Всегда помню девиз: "Никто, кроме нас". Это очень помогает в жизни", - рассказывает "Газете.Ru" столичный предприниматель Александр Прохоров, в прошлом тоже десантник.

В день праздника ВДВ многие бывшие и нынешние десантники помянут легендарного командующего Воздушно-десантных войск генерала Василия Маргелова, который руководил десантом с 1954 по 1959 год. Благодаря Маргелову, немало сделавшему для становления десанта, ВДВ иногда в шутку расшифровывают как "Войска дяди Васи".

Боевой генерал Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.

"Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего позволили сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратили их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире", - сказал глава Минобороны Сергей Шойгу на открытии памятника генералу в августе 2018 года.

В настоящее время десантные войска насчитывают более 45 тыс. солдат и офицеров. ВДВ - отдельный род войск Вооруженных сил России. Благодаря высокому уровню боевой подготовки cлужба в ВДВ считается престижной, войска находятся в составе резерва Верховного главнокомандующего.

При этом бывалые десантники не стесняются признаваться в страхе перед первым прыжком.

"В пустоту шагнуть страшновато… Мужчины часто не признаются, что им страшно. Но страшно всем, и признаваться в этом не стыдно, только если ты этому страху не поддашься. А второй страх - оказаться трусом в глазах товарищей",

- так вспоминал в интервью изданию "Собеседник" свой первый прыжок десантник, депутат Госдумы и бывший спикер Совета Федераций Сергей Миронов.

Во времена СССР на десантников ложилось выполнение наиболее сложных задач - таких как военная кампания в Афганистане. Через эту войну прошли сотни военнослужащих ВДВ, среди них - будущий глава Минобороны Павел Грачев, кандидат в президенты генерал Александр Лебедь и будущий главком ВДВ Георгий Шпак. Он командовал знаменитым 350-м гвардейским парашютно-десантным полком, который первым вошел на территорию Афганистана 25 декабря 1979 года.

"Я приобрел колоссальное количество друзей, с которыми до сих перезваниваюсь и переписываюсь. Многие бывшие десантники сегодня посещают Афганистан и говорят о необычайно добром отношении к русским, к "шурави", которых уважают за их благородство, за то, что они много сделали для страны", - говорит он.

Праздновать День ВДВ и вспоминать генерала Маргелова будут 2 августа не только в России, но и в других республиках бывшего СССР. Войска славились своим интернационализмом, в них служило немало представителей других народов СССР. В 2018 году день ВДВ отмечали на Украине, что, правда, произошло вопреки желанию тогдашних властей, которые постановили отмечать праздник украинского десанта 21 ноября, - эту дату своим указом установил экс-президент Украины Петр Порошенко, переименовав Воздушно-десантные войска в Десантно-штурмовые.

Любители военной истории в США и европейских странах активно интересуются историей десанта - формой беретов, значками десанта, связанными с ВДВ артефактами.

"У России самая большая десантная сила в мире. Хорошо обученные и оснащенные воздушно-десантными бронемашинами для мобильности и огневой мощи, Воздушно-десантные войска - это экспедиционные десантные подразделения Кремля", - писал о ВДВ в октябре 2018 года американский журнал The National Interest.

Популярностью у зарубежных поклонников ВДВ пользуется и песня "Синева". Эта композиция группы "Голубые береты" хорошо известна многим в России: "Расплескалась синева, расплескалась., // По петлицам разлилась по погонам. // Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась // По суровым, по десантным законам".

Главное отличие десанта от других родов войск - "голубые береты", которые бережно хранят многие бывшие десантники. Правда, вначале головные уборы десантников были темно-бордовыми. В 1967 году этот цвет утвердил "отец ВДВ" Василий Маргелов. Советский художник иллюстратор Александр Жук сначала подготовил проекты двух вариантов беретов: малинового и защитной расцветки, однако последний остался только на бумаге. А вот малиновый решили внедрить в десантные войска, а сам Маргелов поставил на нем резолюцию: "Оставить для парадов в Москве!"

Однако просуществовали они недолго, поскольку такие береты носили служащие многих зарубежных стран. Уже в 1969 году цвет головных уборов изменили на голубой.

В День ВДВ многие десантники купаются в фонтанах, и хотя эту традицию разделяют не все, она фактически стала атрибутом праздника. О том, почему это происходит, существует много версий, одна из которых довольно романтическая: десантники рассказывают, что вода отражает их любимое небо.

Андрей Чистов