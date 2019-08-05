"Сейчас это невозможно": Кондолиза Райс о вступлении Украины в НАТО

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

У Украины пока нет возможности стать членом НАТО, но она может приблизиться к альянсу за счет комиссии Украина-НАТО, заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Курс на вступление страны в военный блок и ЕС заложен в конституции государства. При этом политики, как иностранные, так и украинские, неоднократно говорили, что оказаться в организации Киев в ближайшее время не сможет.

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

"Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО", - пояснила экс-госсекретарь.

В то же время, она отметила, что Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения. Этому может поспособствовать комиссия Украина-НАТО, уточнила Райс.

Экс-госсекретарь посоветовала в рамках этой организации расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также ранее говорил, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, но на их реализацию уйдет большое количество времени. Многие эксперты сходятся в том, что Киев не сможет претендовать на членство в военном блоке в ближайшие 20 лет.

Евроинтеграция - основа политики украинской власти последних пяти лет. На пути к ней бывший президент Украины Петр Порошенко закрепил в конституции государства курс на его вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующие поправки в законе он подписал 19 февраля.

В документе, в частности, предлагалось изъять из текста переходных положений конституции норму, позволяющую на законных основаниях размещать Черноморский флот РФ в Крыму, несмотря на то что полуостров и город Севастополь с 2014 года являются субъектами Российской Федерации. Внесение соответствующих правок поддержали 334 парламентария при минимально необходимых 300.

Эту политику продолжил и новый глава государства Владимир Зеленский.

"Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в конституции Украины, остается неизменным. Это приоритет нашей внешней политики", - заявил он в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом даже на Украине понимают, что до альянса стране очень далеко. Об этом телеканалу NewsOne сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, государство не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, потому что страна не соответствует стандартам этих организаций. "В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", - подчеркнул депутат.

Он пояснил, что Североатлантический альянс не может принять Украину из-за ее неразрешенных конфликтов. "Шансов вступить в НАТО у нас нет", - констатировал Рабинович. Заявления о вероятности членства страны в альянсе он назвал враньем.

Рабинович также обратил внимание, что для вступления в военный блок Украине придется вложить порядка $120 млрд, но в ближайшие 40 лет у страны таких средств не будет.

По его мнению, для достижения таких целей, как вступление в ЕС и НАТО, Украине необходимо стать нейтральной независимой страной. Этого можно достичь за счет территориального расположения, которое даст ей возможность строить хорошие отношения и с Востоком, и с Западом, считает он.

Внутренний конфликт действительно является одной из ключевых проблем для Украины на пути ее евроинтеграции.

В ноябре прошлого года об этом говорил и внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают. Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром, и брать лучшее, что у них есть", - заявил он во время выступления в парламенте.

О невозможности на данный момент вступления Украины в НАТО говорят и в самом альянсе. В феврале прошлого года заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер сказала, что Украина претендует на вступление в организацию наряду с Боснией и Герцеговиной, Македонией и Грузией.

"Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина - единственная страна, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО", - приводит ее слова "Европейская правда".

Некоторые считают, что Украине и вовсе следует отказаться от идеи вступления в НАТО.

Олег Волошин, с 2008 по 2010 годы работавший пресс-атташе посольства Украины в России, считает, что только таким способом украинская власть сможет достичь мира в стране.

"Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить", - сказал он в эфире NewsOne.

Кристина Сизова