ВДВ успешно осваивают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники

ЦАМТО, 2 августа. Воздушно-десантные войска успешно осваивают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, "в настоящее время основными видами вооружения и военной техники, поступающими для перевооружения Воздушно-десантных войск, являются ракетное вооружение общевойскового назначения, артиллерийское вооружение, бронетанковое вооружение и техника, техника связи и автоматизированные системы управления, автомобильная и воздушно-десантная техника. Особое внимание уделяется обеспечению ВДВ современной техникой разведывательных подразделений, радиоэлектронной борьбы, комплексами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, как отметил в интервью "Красной звезде" А.Сердюков, "на обеспечение наших подразделений поступают специально созданные для Воздушно-десантных войск вооружение и военная техника, номенклатура которых превышает 100 наименований. В основном это современные образцы, а также прошедшие модернизацию надежные машины, испытанные во многих вооруженных конфликтах".

А.Сердюков подчеркнул, что "безусловно, мы продолжим развивать и совершенствовать нашу автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д". Здесь существует два пути: организационный и технический.

По его словам, "в организационном плане нам предстоит довести до совершенства умения и навыки подразделений и частей управления ВДВ при развертывании и эксплуатации распределенных полевых подвижных пунктов управления. Тут наши средства связи имеют очень широкий "архитектурный" потенциал, и мы готовы создать пункт управления практически любой конфигурации для решения поставленных задач. В техническом отношении в недалеком будущем спланирован перевод систем управления на отечественную программно-аппаратную платформу. Вопросы совершенствования нашей системы управления решаются в рамках проходящих ОКР. По их итогам наши пункты управления "оденутся в броню", станут в разы мобильнее, а средства связи станут более функциональными".

День ВДВ в России отмечается 2 августа. В этом году ВДВ исполняется 89 лет со дня образования.