Медведев на Курилах пообщался с экипажами Су-35, отметив важность их службы

Премьер поинтересовался условиями их работы и пожелал летчикам дальнейших успехов

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на Курилах с экипажами Су-35, несущих боевое дежурство на острове Итуруп, отметив важность места, где они служат.

Встреча прошла в аэропорту "Ясный". Несколько экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей ВВС России находились в это время в аэропорту на стоянке.

Глава российского правительства, завершив свою поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.

Медведев поинтересовался условиями их работы и пожелал дальнейших успехов. "Место это важное для нас. По-серьезному здесь все выстраивается, вы сами знаете. Хорошо, что вы здесь честно боевую службу несете. Желаю вам успехов в этом", - сказал премьер-министр РФ.