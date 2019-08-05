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05.08.2019
ТАСС

Медведев на Курилах пообщался с экипажами Су-35, отметив важность их службы

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Балашов

Премьер поинтересовался условиями их работы и пожелал летчикам дальнейших успехов

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на Курилах с экипажами Су-35, несущих боевое дежурство на острове Итуруп, отметив важность места, где они служат.

Встреча прошла в аэропорту "Ясный". Несколько экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей ВВС России находились в это время в аэропорту на стоянке.

Глава российского правительства, завершив свою поездку на Курилы, перед вылетом на взлетном поле подошел к летчикам, которые доложили ему о численности своего подразделения и особенностях службы.

Медведев поинтересовался условиями их работы и пожелал дальнейших успехов. "Место это важное для нас. По-серьезному здесь все выстраивается, вы сами знаете. Хорошо, что вы здесь честно боевую службу несете. Желаю вам успехов в этом", - сказал премьер-министр РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Компании
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Персоны
Медведев Дмитрий
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