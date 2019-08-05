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05.08.2019
ЦАМТО

Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов "Космос-2535" и "Космос-2536"

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ЦАМТО, 2 августа. Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536".

Эти КА предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк 10 июля 2019 г.

В соответствии с программой испытаний КА-регистратора и КА-инспектора 1 августа проведены сбор и обработка их орбитальных параметров, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры. Данная аппаратура регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей.

Кроме того, проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
ЯО
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