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05.08.2019
Военное обозрение

Показан внешний вид ПКМ с "Перстом-3" и ПТ-2

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В сети появились изображения пулемёта одного из контртеррористических подразделений.

Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях время от времени выкладываются фотографии вооружения, используемого контртеррористическими подразделениями. Одну из таких фотографий предлагаем изучить внимательно.

На фото изображен ПКМ – пулемёт Калашникова модернизированный. Основным отличием этой версии от тех, которые используются в общевойсковых подразделениях, является набор прицельных приспособлений и планок Пикатинни, позволяющий максимально подстроить пулемёт под выполнение специальных боевых задачи.

В первую очередь стоит обратить внимание на сами планки. Судя по виду и маркировке, они (как, впрочем, и большинство элементов на этом пулемете) произведены предприятием "Зенит", одним из лидеров отечественной промышленности в этой сфере. "Зенит" специализируется на производстве "обвесов" как для боевых подразделений, так и для airsoft-команд.

На фото используется цевье Б-50. Состоит из цельнофрезерованных элементов. В качестве основного материала использован сплав алюминия Д16Т с покрытием черного цвета. Вес Б-50 около 450 г., оно позволяет использовать 4 планки Пикатинни, на которые можно установить коллиматорный прицел, лазерный целеуказатель, подствольный фонарь, передние рукоятки.

Далее стоит обратить внимание на кронштейн Б-51 производства той же фирмы – он крепится над ствольной коробкой. Вес 225 г. Планка Пикатинни не перекрывает механических прицельных приспособлений, её длина – 19 ячеек.

Приклад на этом ПКМ тоже отличается от стандартного. Это скелетный ПТ-2 производства все того же "Зенита". Приклад складной, позволяет фиксировать 8 горизонтальных положений и пять положений упорного подщечника. Щек подпора существует две – 10 см, и 20 см. Вес приклада – 645 г. Материал - сплав Д16Т + сталь.

ЛЦУ "Перст-3" имеет видимый и инфракрасный диапазоны. Мощность ИК – 500 мВт. Общая масса - 300 г. Есть пульсирующий режим. Единая юстировка обоих лучей. С прибором поставляется 5-ти позиционный переключатель.

Немного выбивается из общей "зенитовской" картины голографический прицел EOTech (XPS2 или XPS3, сетка - 65 MOA: прицельная марка – круг с точкой). Его вес 250 г. Время непрерывной работы – до 600 часов.

Если суммировать цены всех дополнительных элементов пулемёта, то стоимость одного только "обвеса" ПКМ достигает 200 тысяч рублей, вес – порядка 2 кг. Но такого рода снаряжение сильно облегчает выполнение боевой задачи пулемётчику, которому приходится отвечать за один из самых громоздких видов стрелкового оружия в отряде.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Продукция
ПКМ
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