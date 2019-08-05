Китай выразил протест в связи с выходом США из ДРСМД

Пекин выразил протест в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 2 августа, заявила официальный представитель МИД KHP Xya Чуньин.

"Китайская сторона против таких действий, <…> мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств", — цитирует ее ТАСС.

2 августа США официально прекратили участие в соглашении.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.