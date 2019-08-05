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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон компьютера

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заклейка камеры и микрофона на ноутбуке - теперь уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены". Об этом заявил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

"Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности", - пояснил Лоевский.

Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования, предупредили в Роскачестве. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие - даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит.

"Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики - скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы, - замечает Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. - Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в неё создателем - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве. Так, например, работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные ОС Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp. Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить - чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать "цифровую гигиену", например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере".

Все, что вам нужно для заклейки камеры, это кусок непрозрачного скотча или изоленты. Лучше использовать последнее, так как после снятия скотча останутся следы клея. К тому же сейчас пользуются спросом так называемые "шторки", которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются.

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