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05.08.2019
ИноСМИ

Представь себе: война, а на нее никто не пришел! (Русская Германия, Германия)

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Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Комментируя задержку вылета немецких военных для выполнения миссии в Литве, автор ерничает по поводу существующих в бундесвере проблем с логистикой. В частности, состояние транспортных самолетов немецких ВВС вызывает у него серьезные опасения. Инцидент с поломкой самолета и задержкой важной поездки происходит далеко не впервые, отмечается в материале.

Переброска немецких военных в Литву сорвалась из-за технической неисправности самолета ВВС Германии. Инцидент произошел 27 июля. Бойцы немецкого мотопехотного батальона, которые должны были вылететь из Кельна в литовский Каунас на Эйрбас A310 с целью пополнения рядов батальона НАТО, смогли добраться до пункта назначения лишь на следующий день. При техосмотре судна перед полетом была обнаружена поломка двигателя, и переброску военных пришлось отложить на воскресенье.

Тем временем 16 боевых машин пехоты (БМП) "Мардер" и один ремонтный тягач "Бюффель" были отправлены в Литву поездом. Напомним, в 2017 году НАТО разместило в Польше и в странах Прибалтики четыре многонациональных батальона. Литовский батальон возглавляют вооруженные силы Германии. Состояние самолетов немецких ВВС вызывает серьезные опасения. Инцидент с поломкой самолета и задержкой важной поездки происходит далеко не впервые. Ранее немецким политикам приходилось не раз откладывать свои вылеты, меняя планы, из-за различных неисправностей правительственных самолетов.

Например, в ноябре минувшего года канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) не смогла вылететь на саммит G20 в Аргентину на Эйрбас A340. В итоге канцлер была вынуждена отправиться на саммит регулярным рейсом из Мадрида. Позднее, в апреле этого года, этот же лайнер, на борту которого в тот момент находился глава МИД ФРГ, вновь сломался. После посадки в Нью-Йорке самолету понадобился буксир.

Еще ранее, когда Бундесвер отправлялся в свою первую международную миссию в Афганистан, на место боевых действий немецкая армия прибыла с двухнедельным опозданием.


Елизавета Горбачева

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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