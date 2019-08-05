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05.08.2019
Военное обозрение

Сообщается о повторном применении F-35 ВВС Израиля в Ираке

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Появляются подробности операции израильских ВВС в Ираке. Напомним, что несколько дней назад в прессе публиковались материалы о том, что израильская боевая авиация нанесла удар по позициям шиитского ополчения Ирака, которое, как принято считать, контролируется Тегераном.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь в СМИ публикуются материалы, в которых говорится как минимум о двукратном (19 июля и повторно - 28 июля) применении Израилем боевой авиации при нанесении ударов по территории Ирака. В одном из случаев ракетный удар был нанесён по местечку Ашраф к северу от Багдада. Заявлено, что именно в Ашрафе располагалась база подготовки представителей шиитского ополчения Ирана. Это то самое ополчение, которое активно противостояло террористам ИГИЛ (*запрещена в России), оказывая поддержку иракским войскам, в том числе и при освобождении Мосула.

В ближневосточных средствах массовой информации утверждается, что во всех случаях операций в Ираке Израиль использовал новейшие истребители-бомбардировщики 5-го поколения F-35i "Adir" американского производства. В ходе воскресного боевого рейда израильской авиации, как заявлено, на территории Ирака были уничтожены несколько представителей "Хизбаллы". В частности, такое заявление делает телеканал "Аль-Арабия", не называя источников получения информации.

Ранее Израиль уже использовал F-35i "Adir" в боевых операциях. Так, в январе 2019 года израильские самолёты уничтожили радар JY-27, произведённый в Китае и располагавшийся в районе аэропорта Дамаска. С тех пор сообщений о применении F-35 ВВС Израиля в Сирии не поступало. Связано ли это с развёртыванием российских С-300 в Сирии или нет, - вопрос открытый.

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Продукция
F-35
F-35A
С-300
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