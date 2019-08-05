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05.08.2019
Известия.ru

Япония с пониманием отнеслась к позиции США по ДРСМД

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако японское правительство с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств.

По его словам, одним из главных поводов стали "непрекращающиеся нарушения договора со стороны России, которые фиксируют США", отмечает ТАСС.

"К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство другие страны, помимо США и России", — сказал он на пресс-конференции в пятницу, 2 августа.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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