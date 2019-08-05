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05.08.2019
Военное обозрение

В США сообщили о реализации программ по закупке оружия на 2 триллиона долларов

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В США опубликован отчёт о суммарном приобретении вооружений, военной техники и боеприпасов. Указанные в отчёте суммы являются по-настоящему астрономическими.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в отчёте Пентагона указывается на процесс реализации 87 основных программ по закупке вооружений. По состоянию на конец прошлого года, общая стоимость этих программ превысила 2 триллиона долларов! При этом почти триллион долларов (921 млрд) тратится на военно-морские силы США. В свою очередь, наибольшие расходы в формате ВМС идут на закупку АПЛ класса "Вирджиния" - более 160 млрд долларов.

Любой человек, хоть немного понимающий в пропорциональном соотношении расходов государства, может сделать однозначный вывод: с закупкой одних только вооружений на 2 триллиона долларов страну сложно назвать мирной. Эти колоссальные расходы, по американской многолетней доктрине, должны принести доход. А наибольший доход для США в последние десятилетия приносят войны. В этой связи не стоит ожидать того, что Вашингтон перестанет вмешиваться в дела иностранных государств, используя свои армию и флот в качестве "дубины" для продвижения политических взглядов и выбивания прибыли.

2 триллиона долларов не потратили на вооружения за несколько лет все остальные государства мира, вместе взятые.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
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