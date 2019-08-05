Не числом, а доверием

Политолог Эдуард Лозанский — о том, как развал ДРСМД и будущее СНВ-III отразятся на международной безопасности

Заявление помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона об официальном выходе 2 августа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не явилось сюрпризом. В начале года именно Дональд Трамп инициировал этот процесс, а недавно Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора, добавив, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений и что все российские предложения по разоружению "остаются на столе".

Скорее всего, главная причина, имеющая непосредственное отношение к выходу США из ДРСМД, — вовсе не декларированное Вашингтоном нарушение этого договора Россией. "Этот договор связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности, его не ограничивали никакие договорные обязательства. В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке", — признался Джон Болтон.

Более того, он также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, истекающий в феврале 2021 года, вряд ли будет продлен.

Здесь Болтон, возможно, несколько поторопился. Примерно в это же время его босс, президент, заявил о планах достичь договоренности с Россией в сфере контроля над вооружениями. Но уже совершенно очевидно, что без участия Китая договориться будет невозможно, ведь на этом настаивают в Штатах. А Пекин пока к таким переговорам не готов.

Таким образом, любые попытки реанимировать ДРСМД — бесполезная трата времени. Вместо этого следует признать, что в свете значительного прогресса в военных технологиях и новой геополитической расстановки сил многие положения данного договора устарели и он завершил свою историческую роль.

Что касается СНВ-III, то в оставшиеся полтора года по тем же причинам лучше думать не о его продлении, а посвятить это время выработке совершенно нового договора, обязательно с участием Китая, а впоследствии также Индии и представителей от ЕС. Понятно, что срок для этого слишком короткий, но, по крайней мере, такой процесс стоит запустить.

Как уже было сказано выше, Китай пока не проявляет интереса к переговорам на эту тему, но если начальная повестка дня будет не о количестве разрешенных межконтинентальных ракет и ядерных боеголовок, а о том, как выстроить доверительные отношения, то у Си Цзиньпина не останется оснований выступать категорически против обсуждения предложенного Вашингтоном трёхстороннего договора. В нынешних условиях, когда такое доверие отсутствует, никакие документы не будут иметь реальной силы.

Договор СНВ-III имеет скорее психологическое, чем военное, значение благодаря имеющемуся там положению о взаимной инспекции ядерных арсеналов. Поэтому, даже если он не будет продлен, это не приведет к новой гонке вооружений, так как у США, России и Китая есть достаточно ядерного оружия, а у Москвы теперь и гиперзвукового, чтобы нанести адекватный ответ потенциальному агрессору.

В Вашингтоне обеспокоены отставанием именно в области гиперзвука, а также всё большим сближением России и Китая. В такой ситуации у США есть два пути. Один — это продолжать тратить баснословные суммы в угоду военно-промышленному комплексу и идеологам однополярного мира. Такой путь абсолютно бесперспективен и может с большой вероятности привести к конфликту, где победителей не будет.

Второй путь — это тот, о котором Дональд Трамп говорил во время прошлой избирательной кампании, но который, к сожалению, он пока не сумел воплотить в реальность. На простом языке это означает "живи и давай жить другим", что отвечает ценностям подавляющего числа американцев.

Однако такой принцип абсолютно неприемлем для внешнеполитических элит США, которые с маниакальным упорством твердят о том, что интересы Америки простираются на всю территорию земного шара. Трамп уже не раз заявлял, что не собирается быть "президентом всего мира", а хочет сосредоточить свои усилия на Америке.

К сожалению, следует признать, что пока именно то самое противоборствующее ему "вашингтонское болото" продолжает определять внешнюю политику страны. Однако у Трампа еще есть время, и начавшаяся новая избирательная кампания дает ему возможность напомнить о своих предвыборных обещаниях американскому народу и попросить его поддержки.

Автор — президент Американского университета в Москве

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