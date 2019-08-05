Горбачёв предупредил о последствиях выхода из ДРСМД для мировой политики

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.

Об этом заявил "Интерфаксу" экс-президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, "этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию".

"Всё еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности", — указал Горбачёв.

Экс-президент СССР был инициатором договора и подписал его в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал "Известиям", что Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США.

Как пояснил "Известиям" источник в российских дипломатических кругах, Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях.

По мнению собеседника, сейчас надо сосредоточиться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

ДРСМД запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.