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05.08.2019
Известия.ru

Горбачёв предупредил о последствиях выхода из ДРСМД для мировой политики

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.

Об этом заявил "Интерфаксу" экс-президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, "этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию".

"Всё еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности", — указал Горбачёв.

Экс-президент СССР был инициатором договора и подписал его в 1987 году вместе президентом США Рональдом Рейганом.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал "Известиям", что Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США.

Как пояснил "Известиям" источник в российских дипломатических кругах, Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях.

По мнению собеседника, сейчас надо сосредоточиться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

ДРСМД запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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