Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА

Владивосток. 2 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке завершил работы по монтажу на модернизированном малом ракетном корабле (МРК) "Смерч" новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня дает возможность артиллерийской установке уничтожать даже бронированные объекты.

Планируется, что до конца года, после завершения испытаний систем и оружия, МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

Пресс-служба ТОФ напоминает, что в июле МРК "Смерч" совершил межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота России.