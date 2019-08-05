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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА

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Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА
Автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Владивосток. 2 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке завершил работы по монтажу на модернизированном малом ракетном корабле (МРК) "Смерч" новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА, сообщает в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня дает возможность артиллерийской установке уничтожать даже бронированные объекты.

Планируется, что до конца года, после завершения испытаний систем и оружия, МРК "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

Пресс-служба ТОФ напоминает, что в июле МРК "Смерч" совершил межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке в главную базу флота для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота России.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Дальзавод
Проекты
ТОФ
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