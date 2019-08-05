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05.08.2019
Известия.ru

МИД ФРГ обвинил Россию в прекращении ДРСМД

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Источник изображения: Фото: Manfred Brckels

МИД Германии обвинил Россию в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление высказал глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.

"Мы сожалеем, что Россия не сумела сделать то, что необходимо, для сохранения ДРСМД", — сказал министр, цитирует Reuters. По его словам, из-за прекращения действия соглашения Европа теряет "часть своей безопасности".

Маас высказался о необходимости заключения новых договоренностей о контроле за оружием для того, чтобы не допустить новую гонку ядерных вооружений.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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