Войти
05.08.2019
Известия.ru

Стоимость основных программ США по закупке вооружений превысила $2 трлн

454
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Стоимость 87 основных программ минобороны США по закупке вооружений и военной техники превысила $2 трлн по состоянию на декабрь 2018 года. Об этом стало известно после публикации отчета Пентагона о реализации основных оборонных закупок в прошлом году.

Большая часть средств (около $921 млрд) приходится на военно-морские силы США, на втором месте закупки минобороны — $624 млрд. На военно-воздушные силы приходится $269 млрд, еще около $199 млрд — на сухопутные войска.

Наиболее дорогостоящим проектом, которые реализуется американским военным ведомством, стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia. Она оценивается в $161,5 млрд, пишет ТАСС.

19 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября, хочет попросить конгресс снизить по сравнению с текущим бюджетом на 5% расходы, не связанные с обороной, и увеличить траты на безопасность внутри страны и защиту границ.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
Похожие новости
28.03.2019
Бюджет великого противостояния: сколько денег нужно Пентагону
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
18.03.2019
Звездные войны Дональда Трампа
19.11.2018
ВМС США готовятся к финансовой "зиме"
26.02.2018
Нужно дать четкий ответ возрождающемуся флоту России, а не выдавать желаемое за действительное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора