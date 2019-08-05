Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мораторий был объявлен президентом России Владимиром Путиным еще в феврале. Из него следует, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем.

При этом Рябков напомнил, что новые переговоры американской стороне не предлагаются, об этом было ясно сказано Владимиром Путиным также в феврале, когда США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.