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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Вооруженные силы Украины продолжают освоение турецкого беспилотного комплекса Bayraktar TB2

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Воздушные Силы ВСУ продолжают освоения турецких оперативно-тактического БпАК Bayraktar TB2

Как уже сообщалось, 29 июля с.г. на базе воздушного командования "Юг" в Одессе, были подведены итоги деятельности ВС ВСУ за первое полугодие текущего года.

Командующий ВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов доложил, что Воздушные силы продолжают интенсивные работы по восстановлению различных видов техники, которая стоит у них на вооружении. Это касается сил РТВ, зенитно-ракетных и авиационных подразделений.

Кроме того, активно наращивается подготовка авиационных кадров. Это касается как более интенсивных тренировок на технике, уже знакомой военнослужащим, так и обучения на совершенно новых типах.

В частности военнослужащие Воздушных Сил ВСУ овладевают турецкими оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами производства компании Baykar Makina - Bayraktar TB2. Кадры подобных тренировок были показаны пресс-службой ВС ВСУ во время речи командующего.

"Сейчас мы переходим на новые теоретические основы применения новейших авиационных комплексов. Это вместе с новейшими самолетами и беспилотными ударными аппаратами. И мы работаем над тем, чтобы сделать полную систему управления. Чтобы в общем комплексе над нашей территорией мы имели полный контроль и полное управление", - отметил генерал-полковник Сергей Дроздов.

ТТХ Bayraktar TB2

• Длина: 6,5 м

• Размах крыла: 12 м

• Максимальная взлетная масса: 650 кг

• Грузоподъемность: 55 кг

• Максимальная скорость: 222 км/ч

• Крейсерская скорость: 130 км/ч

• Радиус действия 150 км

• Потолок: 8200 м

• Автономность: 24 ч

Стоит добавить, что турецкий беспилотник способен не только эффективно вести разведывательные действия, но и наносить удары управляемым высокоточным вооружением.

Беспилотный комплекс Bayraktar TB2 турецкого производства, приобретенный в рамках выполнения гособоронзаказа на 2018 г. министерством обороны Украины, был профинансирован из спецфонда по статье "Расходы Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" на сумму 2,179 млрд. грн. По тогдашнему курсу это соответствовало 80 млн. долл. Украинскими военными экспертами называлась цифра в 69 млн. долл.

Как уже сообщалось, 29 июля с.г. на базе воздушного командования "Юг" в Одессе, были подведены итоги деятельности ВС ВСУ за первое полугодие текущего года.

Командующий ВС ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов доложил, что Воздушные силы продолжают интенсивные работы по восстановлению различных видов техники, которая стоит у них на вооружении. Это касается сил РТВ, зенитно-ракетных и авиационных подразделений.

Кроме того, активно наращивается подготовка авиационных кадров. Это касается как более интенсивных тренировок на технике, уже знакомой военнослужащим, так и обучения на совершенно новых типах.

В частности военнослужащие Воздушных Сил ВСУ овладевают турецкими оперативно-тактическими беспилотными летательными аппаратами производства компании Baykar Makina - Bayraktar TB2. Кадры подобных тренировок были показаны пресс-службой ВС ВСУ во время речи командующего.

"Сейчас мы переходим на новые теоретические основы применения новейших авиационных комплексов. Это вместе с новейшими самолетами и беспилотными ударными аппаратами. И мы работаем над тем, чтобы сделать полную систему управления. Чтобы в общем комплексе над нашей территорией мы имели полный контроль и полное управление", - отметил генерал-полковник Сергей Дроздов.

ТТХ Bayraktar TB2

• Длина: 6,5 м

• Размах крыла: 12 м

• Максимальная взлетная масса: 650 кг

• Грузоподъемность: 55 кг

• Максимальная скорость: 222 км/ч

• Крейсерская скорость: 130 км/ч

• Радиус действия 150 км

• Потолок: 8200 м

• Автономность: 24 ч

Стоит добавить, что турецкий беспилотник способен не только эффективно вести разведывательные действия, но и наносить удары управляемым высокоточным вооружением.

Беспилотный комплекс Bayraktar TB2 турецкого производства, приобретенный в рамках выполнения гособоронзаказа на 2018 г. министерством обороны Украины, был профинансирован из спецфонда по статье "Расходы Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства" на сумму 2,179 млрд. грн. По тогдашнему курсу это соответствовало 80 млн. долл. Украинскими военными экспертами называлась цифра в 69 млн. долл.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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