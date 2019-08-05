Постпредство США при НАТО заявило, что позиция РФ по РСМД является нечестной
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Атомная промышленность и энергетика, Глобальная безопасность:
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Брюссель. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Миссия Соединенных Штатов при штаб-квартире НАТО в Брюсселе обвинила Россию в нечестном поведении относительно своей крылатой ракеты 9M729 (SSC-8, по натовской классификации).
"Все союзники по НАТО согласны с тем, что разработка и развертывание Россией крылатой ракеты SSC-8, способной нести ядерный заряд, является явным нарушением ДРСМД", - было заявлено в четверг вечером в твиттере американского постпредства.
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