Постпредство США при НАТО заявило, что позиция РФ по РСМД является нечестной

Брюссель. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Миссия Соединенных Штатов при штаб-квартире НАТО в Брюсселе обвинила Россию в нечестном поведении относительно своей крылатой ракеты 9M729 (SSC-8, по натовской классификации).

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что разработка и развертывание Россией крылатой ракеты SSC-8, способной нести ядерный заряд, является явным нарушением ДРСМД", - было заявлено в четверг вечером в твиттере американского постпредства.