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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Постпредство США при НАТО заявило, что позиция РФ по РСМД является нечестной

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Брюссель. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Миссия Соединенных Штатов при штаб-квартире НАТО в Брюсселе обвинила Россию в нечестном поведении относительно своей крылатой ракеты 9M729 (SSC-8, по натовской классификации).

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что разработка и развертывание Россией крылатой ракеты SSC-8, способной нести ядерный заряд, является явным нарушением ДРСМД", - было заявлено в четверг вечером в твиттере американского постпредства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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