Ядерная троица российских РВСН

Смена поколений МБР "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс"

На минувшей неделе исполнилось 34 года со дня постановки на боевое дежурство первого мобильного стратегического моноблочного ракетного комплекса РТ2ПМ "Тополь", или SS25 Sickle ("Серп") по западной классификации. Автору этих строк в силу профессиональных интересов повезло прикоснуться к истории этого грозного оружия сдерживания. И не только его самого, но и дальнейших мобильных и шахтных систем, созданных на его основе. И потому хочется рассказать о них. В том числе и через свою биографию тоже. О первом "Тополе", который можно назвать дедом нынешнего РС24 "Ярса", и о его сыне – РТ2ПМ2 "ТопольМ", или SS27, как он значится в Договорах СНВ. Но о них чуточку позже.

НЕ ТЯЖЕЛЕЕ ТАНКА

Народная молва утверждает, что идея создания подвижного межконтинентального ракетного комплекса пришла в нашу страну изза океана. Мол, наши разведчики добыли информацию, что американцы собираются делать подвижную стратегическую систему, которая будет угрожать нашей стране с любой точки Североамериканского континента и даже может быть переброшена по воздуху в Европу или на какуюнибудь базу в ЮгоВосточной Азии. Замечу в скобках, у нас с давних пор, еще с царских времен, а потом и в Советском Союзе, даже в нынешней России, так повелось, что, если чтото задумано у них, должно быть и у нас. Впрочем, у них, кстати, тоже есть такая привычка. Примеры каждый вспомнит сам. Правда, у американцев с этой затеей ничего не получилось – не хватило мозгов. У нас мозгов всегда было с избытком – не хватало денег. Наши ученые и инженеры создали такие комплексы.

Они начали разрабатываться в нашей стране с начала шестидесятых годов прошлого века. За принятие на вооружение подобного комплекса на финише долгих упорных конструкторских работ и испытаний боролись две ведущие отечественные фирмы – коломенское КБ машиностроения под руководством Бориса Шавырина и Московский институт теплотехники, которым руководил в то время Александр Надирадзе. Оба – Герои Труда, орденоносцы, оба лауреаты Ленинских и Государственных премий, выдающиеся ученые и конструкторы.

Шавырин предложил комплекс "Гном" – трехступенчатую межконтинентальную ракету с твердотопливным прямоточным маршевым двигателем первой ступени, которая базировалась на самоходной пусковой установке гусеничного шасси тяжелого танка, разработанного на ленинградском Кировском заводе под руководством Жозефа Котина. Концепция Надирадзе опиралась на такую же трехступенчатую твердотопливную ракету, но на колесном семиосном шасси. Его разработало для МИТа волгоградское ЦКБ "Титан" при заводе "Баррикады". Основные тактикотехнические характеристики у обеих систем были примерно равны. Но решающим условием в выборе комплекса, который будет принят на вооружение и поставлен на боевое дежурство, стал вес пусковой установки. Вместе с ракетой он не должен был превышать веса тяжелого танка – 60 т. Большей массы не выдерживали деревянные мосты и грунтовые дороги, по которым в условиях тщательной маскировки должны были двигаться в тайге или в лесу под прикрытием вековых деревьев пусковые.

"Гном", несмотря на свое говорящее название, такой вес обеспечить не смог. Александр Надирадзе, как утверждают некоторые историки боевой техники, пообещал вес своей пусковой не больше 46 т, но потом он оказался несколько выше. Тем не менее изменить уже ничего было нельзя. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июля 1977 года было принято в пользу Московского института теплотехники. Тему "Гром" закрыли, а митовцы начали создавать "Тополь".

Официально было объявлено, что "Тополь" делается как модернизация ракетного комплекса шахтного базирования РТ2П, который уже стоял на боевом дежурстве и был записан в протоколы Договора ОСВ2. А договор запрещал разработку более чем одной новой стратегической ракеты. Ею уже была записана РТ23НУТТХ "Молодец", или SS24 Scalpel, для боевого железнодорожного комплекса. На самом деле "Тополь" представлял собой развитие линии подвижных грунтовых комплексов стратегического назначения "Темп2С" и среднего радиуса действия "Пионер".

При этом у "Тополя" при забрасываемом весе в 1000 т имелась только одна боеголовка мощностью в 550 кт. А в состав головной части входили двигательная установка и система управления, которые обеспечивали предельное отклонение 900 м. Пусковая оборудована бортовой инерциальной навигационной системой, которая предоставляла возможность автономного пуска ракеты с любой точки маршрута боевого патрулирования. Даже из парка, на месте постоянной дислокации. И после проведения первой серии испытаний (они проходили на полигоне Плесецк в Архангельской области, и только за апрель 1985 года было проведено 15 успешных пусков) 23 июля первый полк ПГРК "Тополь" был поставлен на боевое дежурство в районе города ЙошкарОла, затем такой же полк появился в районе Нижнего Тагила, в районе Иркутска и Бологого Тверской области...

Всего на конец 1996 года Ракетные войска стратегического назначения располагали 360 комплексами РТ12ПМ "Тополь". На сегодняшний день после сокращений по Договорам СНВ1 и СНВ3, а также в связи с истечением нахождения комплексов на боевом дежурстве по истечении их гарантийного срока Россия имеет (данные по открытым источникам) 42 пусковые. Под Иркутском и Барнаулом.

Кстати, мне довелось в командировках побывать в трех дивизиях, оснащенных ПГРК "Тополь", – в ЙошкарОле, в Нижнем Тагиле (поселок Свободный) и в Бологое4 (поселок Выползово). Но тогда я не знал, и мне, майору, а затем подполковнику Советской армии, об этом никто не говорил, какая именно боевая техника стоит на вооружении в этих полках. Секретность была очень жесткая. Ее в какойто степени резко снизили Договоры СНВ1 и СНВ3. Многое стало известно, но далеко не все. И я это тоже почувствовал на собственном опыте.

СЕКРЕТЫ БЕЗ СЕКРЕТОВ

В конце 94го года прошлого века меня, тогда военного корреспондента газеты "Известия", пригласили в Главный штаб РВСН и предложили написать о дальнейшем развитии, а точнее, о модернизации стратегического ракетного комплекса "Тополь". Теперь он мог располагаться не только на подвижной грунтовой платформе, но и в шахте. И назывался РТ12ПМ 2 "ТопольМ", или SS27 по западной классификации.

Накануне с полигона в Плесецке в сторону ракетного полигона Кура на Камчатке в ходе заводских испытаний была запущена первая такая ракета, что стало сюрпризом для всего мира. В том числе и для США, хотя их о таком пуске, как и положено по Договору СНВ1, предупредили заранее. Но обещать не значит жениться, помнили в Вашингтоне знаменитую русскую поговорку. И кто мог тогда поверить в Белом доме и в Пентагоне, что в стране, находившейся в глубочайшем экономическом кризисе, с разоренной "оборонкой", потерявшей все деловые связи со своими партнерами в республиках бывшего СССР, все же смогут сделать такую, совершенно новую ракету.

Правда, в руководстве страны и в главкомате РВСН эти слова "новая стратегическая ракета" произносить категорически отказывались. По Договору СНВ1 ни одна из стран – участниц этого соглашения не имела права создавать новую ракету, только модернизировать старые. Да и то с определенными ограничениями. В частности, забрасываемый вес "модернизированной" ракеты не должен был превышать исходный более чем на 21%.

И для того, чтобы подчеркнуть факт "модернизации" РС12М, меня и пригласили в Главный штаб, предоставили для материала необходимые сведения, объяснили, что модернизированный "Тополь" должен в перспективе заменить все существующие ныне жидкостные стратегические ядерные ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. В том числе и РС20 "Воевода", или SS18 Satan, как ее называют на Западе, РС22 "Молодец", или SS24 Scalpel (она твердотопливная), РС16, или SS17 Spanker, РС18, или SS19 Stiletto, созданные в 70х и 80х годах с использованием комплектующих 200 предприятий России, Украины, Таджикистана и Прибалтики. Эти ракеты в начальные десятилетия ХХI века, рассказывали мне, полностью выработают свой технический ресурс и вынужденно уступят место одной универсальной, как для шахтного так и мобильного способа базирования, моноблочной твердотопливной ракете, сделанной исключительно на российских предприятиях и КБ.

Достаточно сильно сокращенная статья "И всетаки мы делаем ракеты" появилась в газете 20 января 1995 года. Тогдашнее ультралиберальное руководство издания считало невозможным пропагандировать, как говорили некоторые мои начальники, "милитаризацию страны". И хотя в заголовке присутствовала определенная ирония, напоминающая известную советскую песню "Еще мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и даже в области балета мы впереди планеты всей", о "ТополеМ" удалось рассказать главное. То, что он полностью соответствует всем ограничительным параметрам Договоров СНВ1 и СНВ2. И то, что собран он на Воткинском машиностроительном заводе, выход продукции из которого круглосуточно контролируется американской инспекцией, но тем не менее появление модернизированной ракеты стало и для нее неожиданностью. По ряду параметров, заметили заокеанские специалисты, эта "машина" опережает американское ракетостроение на 56 лет.

А представляет собой "ТопольМ", сообщала газета, моноблочную трехступенчатую стратегическую твердотопливную ракету шахтного базирования. Классифицируется буквой "А", что означает ее постоянное нахождение в транспортнопусковом контейнере. Этот контейнер дает гарантию готовности ракеты к боевому применению без заводского обслуживания в течение как минимум 15 лет. Предыдущий – только 10.

Длина "ТополяМ" вместе с головной частью – 22, 7 м (у "Тополя" – 21,5 м). Диаметр корпуса – 1,95 м (у "Тополя – 1,80 м). Стартовый вес – 47,2 т ("Тополь" – 45,1 т). Забрасываемый вес – 1200 кг (у прототипа – 1 т). Дальность пуска – более 10 000 км. Точная мощность ядерного заряда не называется, но по некоторым признакам можно судить, что он входит в мегатонный класс ядерных боевых блоков. У "Тополя", напомню, – 550 кт.

Заместитель директора Московского института теплотехники Лев Соломонов, один из создателей "ТополяМ", говорил мне тогда, что ядерный заряд их изделия обладает достаточной эффективностью. Не избыточной мощностью, как боеголовки некоторых других ракет, которые, понятно специалистам, никогда не будут применены, так как могут разгрохать полпланеты, что в принципе самоубийство. А именно такой, чтобы заставить возможного агрессора задуматься, а надо ли ему угрожать России или лучше не стоит.

Создан ядерный заряд для РС12М2, как и все предыдущие, в конструкторском бюро ВНИИЭФ в Арзамасе16. Главный конструктор – ученик академика Юлия Харитона академик Георгий Дмитриев. А боевой блок – коллективом Московского института теплотехники – головного разработчика всего комплекса "ТопольМ" под руководством академика Бориса Лагутина и членакорреспондента РАН Юрия Соломонова. За счет новых аэродинамических, баллистических и конструктивных качеств этот блок обладает способностью преодолевать любую противоракетную оборону, существующую и перспективную, сохраняет способность оставаться на расчетной траектории и долететь до заданной цели при любых условиях и поразить указанный объект с минимальным отклонением.

Насколько высоки эти боевые качества, можно судить хотя бы по тому, что точность стрельбы предыдущего подвижного грунтового комплекса "Тополь", или SS25 Sickle, меньше, чем у "ТополяМ", в 2 раза, а максимальное отклонение от центра цели самой совершенной американской стратегической ракеты МХ равно 350 м, что тоже выше аналогичного показателя РС12М2. Кроме того, траекторию полета боевого блока на заключительном участке траектории предсказать невозможно. Все испытательные пуски, которые, кстати, своими национальными средствами контроля наблюдали американцы, – только один из них был неудачным – продемонстрировали непредсказуемость поведения боевого блока на этой дистанции, а значит, и высочайшую степень живучести. Она к тому же обеспечивается и способностью боевого блока противостоять поражающим факторам ядерного взрыва (ударной волне, рентгеновскому, световому, гамма- и нейтронному излучению).

Сбить с траектории "ТопольМ", говорили мне специалисты, можно лишь тогда, когда в ее головную часть попадут другой ракетой. А такой результат, по их мнению, практически недосягаем.

Российские межконтинентальные баллистические ракеты охлаждают пыл "ястребов" и на Западе, и на Востоке. Фото с сайта www.mil.ru

Время готовности комплекса стало измеряться уже не десятками минут, как это происходило на жидкостных ракетах, или несколькими минутами, как на предыдущем мобильном комплексе, а секундами. Если американская МХ покидает шахту после получения команды "пуск" через 30 сек., то "ТопольМ" на несколько секунд раньше. Преимущество в эти мгновения, казалось бы, совсем незначительное, но за ними не только высочайшая степень боевой готовности, но и очень важные технологические и конструктивные находки и особенности новой ракетной системы, заложившие базовые основы для дальнейшей модернизации и усовершенствования комплекса.

Многие из этих особенностей новой ракеты связаны с ее двигателем первой ступени. Он разрабатывался еще в КБ "Южное" в Днепропетровске под руководством генерального конструктора Станислава Конюхова. Потом, когда Украина вышла из кооперации, был передан в МИТ. И уже в Москве был доработан, введен в новый комплекс. А Московскому институту теплотехники кроме разработки идеологии всей системы принадлежит также приоритет в применении на комплексе новых композитных материалов и сплавов, создание поворотных, как говорят специалисты, управляемых сопел и вспомогательных двигателей. Их разработкой руководил заместитель генерального конструктора Юрий Виниченко. В люберецком НПО "Союз", которое тогда возглавлял академик Зиновий Пак, а затем Юрий Милехин, нашли оригинальную рецептуру и технологию твердотопливных зарядов, что в полтора раза увеличило энергетику и мощность ракеты. И столичное НПО автоматики и приборостроения, которым руководил академик Владимир Лапыгин, создало для "ТополяМ" новую систему управления полетом и принципиально новую систему прицеливания (до того ее делали на киевском заводе "Арсенал". – В.Л.).

Экспериментальноиспытательной базой для нового "Тополя" стал Плесецкий полигон. Все 150 стендовых испытаний и проверок систем аппаратуры, которые раньше под строжайшим авторским контролем проводились только на заводах и в КБ, на этот раз военные и конструкторы проводили прямо в ракетной шахте. Это, как сказали мне в Главкомате РВСН, укоротило сроки создания комплекса почти на два года и сэкономило финансовые расходы ракетных войск в 1994 году на 21 млрд руб. А все создание комплекса, от эскиза до первого опытного пуска, обошлось налогоплательщикам в 142, 8 млрд руб. (в ценах 1994 года).

Большие это затраты или нет, знакомые мне ракетчики обсуждать тогда отказались. "Смотря с чем сравнивать, – сказали они. – Если с ремонтом Белого дома или здания Государственной думы, то они значительно ниже. Если с расходами на все вооруженные силы, то меньше 1%. А нужен или нет сегодня и завтра России новый ракетный комплекс "ТопольМ", решать не нам".

По Договору СНВ3, подписанному Москвой и Вашингтоном в 2010 году, к апрелю 2018 года наши страны могли иметь на вооружении 1550 ядерных боеголовок и 700 развернутых носителей ядерного оружия – наземных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков. Это означает, что РВСН смогут располагать не более чем 11 дивизиями, на вооружении которых будут находиться не более 350 стратегических ракетных комплексов. Половину из них, если позволят финансовые средства, оговаривались в те годы в Главном штабе РВСН, составят дивизии шахтного и мобильного комплекса "ТопольМ".

Предсказания эти оправдались не полностью. На сегодняшний день (сведения из открытых источников) из 517 развернутых носителей ядерных вооружений (в РВСН, на флоте и в авиации) у России осталось 63 РТ2ПМ "Тополь" в Выползове и под Барнаулом, а также 60 "ТополейМ" РТ2ПМ2 шахтного базирования в Татищеве Саратовской областии 18 мобильных комплексов в Тейкове Ивановской области. Производство "ТополейМ", как и "Тополя", на Воткинском заводе прекращено. Им на смену идут внуки – РС24 "Ярс" или РС12М2Р, обладающие повышенной точностью и разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Шахтного и мобильного способа базирования. Способные преодолеть любую систему ПРО, что нынешнюю, что перспективную. И тоже созданные в Московском институте теплотехники под руководством Героя Труда и лауреата Государственной премии, академика РАН, генерального конструктора Юрия Соломонова.

Правда, кроме твердотопливных стратегических ракетных комплексов семейства "Тополь" в стране создается жидкостная шахтная ракета "Сармат", которая придет на смену РС20 "Воевода", или SS18 Satan, и еще остаются на боевой вахте несколько ракетных комплексов УР100НУТТХ или РС18 (SS19 Stiletto). К концу этого года некоторые из этих ракет должны быть оснащены боевым планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард", испытание которого уже состоялось, в ходе которого блок достиг скорости в 27 махов. И естественно, не имеет никаких преград в виде любой системы ПРО. Кроме того, на боевое дежурство поставят еще 30 комплексов "Ярс".

ВНУК ПЕРЕРОС ДЕДА И БАТЮ

Сейчас еще несколько слов о младшем из семейства "Тополей" – о "Ярсе". Расшифровка его названия до сих пор остается тайной. Как остаются секретом для широкой публики и многие его тактикотехнические характеристики. Известно только, что у него три твердотопливные ступени, что несет он к цели три или четыре боеголовки, как мы уже упоминали, индивидуального наведения, мощностью от 150 до 500 кт. Максимальная дальность полета боеголовок 12 тыс. км, их круговое вероятное отклонение 150 м, а длина ракеты вместе с головной частью примерно 23 м.

Это можно определить на глаз, так как мобильные комплексы "Ярс" уже неоднократно участвовали в Параде Победы на Красной площади. Не трудно заметить, что движется он на платформе с восемью осями, так же как и "ТопольМ" (у "Тополя", как мы помним, семь осей). По всей видимости, тележка комплекса создана на Минском заводе колесных тягачей.

Все испытательные пуски "Ярса", последний из них 6 февраля 2019 года, были успешными. По состоянию на сентябрь 2017 года известно, что на вооружении РВСН находится 110 ракет РС24 "Ярс". (90 ракетных комплексов подвижного способа базирования и 20 – шахтных). Стоят они на вооружении в частях Владимирской, Оренбургской и Омской армий – в поселках Тейково и Выползово, под городами Козельск, Новосибирск, Нижний Тагил и ЙошкарОла. По словам командующего РВСН генералполковника Сергея Каракаева, в ближайшее время "Ярсы" заступят на вооружение также Иркутской и Барнаульской дивизий.

Вместе с другими межконтинентальными ракетными комплексами богатырская семья "Тополей" остается надежной опорой стратегических сил сдерживания России.

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Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.