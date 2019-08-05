Огонь по своим в войнахи конфликтах XXI века

Предварительные итоги и выводы

Вторая ливанская война

Израильская ракета разрушила дом в Тире, где проживал сотрудник Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) с женой, после инцидента они числятся пропавшими без вести.

Израильская авиация, артиллерия и танки по ошибке нанесли удары по наблюдательным постам батальона GHANBATT ВСООНЛ №№ 121 близ Марвахина, №№ 644 неподалеку от ЭтТири и по постам батальона INDBATT ВСООНЛ №№ 832, 832А севернее израильского селения Манара, №№ 833 близ Хулы, № 964 южнее Метулла. Всего на постах и позициях миротворческого контингента ООН было зарегистрировано 48 ошибочных попаданий и разрывов снарядов.

Во время штурма укрепленной деревни БинтДжбайль на юге Ливана с борта боевого беспилотного летательного аппарата ошибочно был открыт огонь. Были ранены 20 израильских солдат.

Странным и непростительным для армии с самыми современными средствами разведки является факт израильского удара ракетой по зданию наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане. В результате обстрела погибли четыре миротворца – военнослужащие Австралии, Канады, Китая и Финляндии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с заявлением, что удар был нанесен преднамеренно, поскольку пост ООН был четко обозначен, и призвал Израиль провести полное расследование инцидента.

Натовские удары в Ливии

Жертвами натовской бомбардировки в районе города МарсаэльБрега, расположенного в 800 км к востоку от Триполи, стали четыре человека – двое повстанцев и двое врачей. 14 пострадали и шестеро числятся пропавшими без вести. В числе погибших женщины и дети. Сколько людей погибло, не сообщается, но известно, что их тела были сразу переправлены во Францию военным вертолетом.

По крайней мере 13 человек были убиты, когда самолет коалиции, пролетающий над Ливией, атаковал конвой мятежников между Брегой (Brega) и Аджабией (Ajdabiya). Самолет открыл огонь по конвою, уничтожив пять транспортных средств (4 пикапа и машину скорой помощи). Погибли женщина, три девочки из одной семьи в возрасте от 12 до 16 лет и три мальчика в возрасте от 14 до 20 лет.

По данным Ливийского общества Красного Креста, более 1100 мирных граждан были убиты в результате бомбежек НАТО, включая 400 женщин и детей. Более 6 тыс. ливийских гражданских лиц получили ранения в результате бомбардировок.

В Ливии в ходе гражданской войны с обеих сторон погибли не менее 30 тыс. человек (по другим оценкам, 50 тыс.), свыше 50 тыс. были ранены, около 4 тыс. считаются пропавшими без вести. Все эти цифры весьма приблизительные. Международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала руководство Североатлантического союза расследовать факты гибели 72 мирных жителей Ливии в результате бомбардировок союзной авиации.

О "случайных жертвах" руководство НАТО "глубоко сожалеет", однако в результате 9700 самолетовылетов и 7700 сброшенных бомб "могли быть неточные попадания". "НАТО глубоко сожалеет о гибели невинных гражданских лиц и соблюдает большую осторожность при нанесении ударов против режима, использующего насилие против собственного народа", – заявил командующий операцией генерал Шарль Бушар.

Война на Украине

В Сети было выложено видео обстрела украинскими вертолетами лесополосы под Волновахой. Изза отсутствия координации украинские ВВС расстреляли блокпост Нацгвардии. Видно, как группа солдат под прикрытием армейского грузовика наблюдает за разгромленными машинами украинской армии. Некоторые из них еще дымились. Вскоре после этого появляются вертолеты, которые по ошибке обстреливают своих. Вертолеты ВВС Украины решили уничтожить собственную военную технику, чтобы она не досталась ополченцам.

Однажды в небе над Изваринским котлом появились украинские Су24, несшие на внешней подвеске огромные авиационные бомбы. Наблюдавшие это ополченцы на СаурМогиле уже приготовились к отражению налета, но бомбардировщики направились на территорию, занятую войсками АТО. Вскоре в расположении противника стали раздаваться мощные взрывы. Так и осталось непонятно: то ли пилоты допустили ошибку и отбомбились по своим, то ли решили не позволить окруженным сдаться в плен и просто уничтожали их, как отработанный материал.

В районе окруженной 93й бригады из Днепропетровска две боевые машины пехоты из ее состава при попытке сдаться были расстреляны. Полковник украинской армии заявил, что огонь открыли бойцы "Правого сектора". Более того, офицер предположил, что это была подстроенная радикалами ловушка для его солдат, планировавших разоружиться и сдаться ополченцам: "На радиосвязь с нами вышел один из командиров этих подразделений и попросил не реагировать и не вмешиваться. Потому что у них – внутренние разборки".

Основные выводы

Первый. Израильские аналитики показали, что Армия обороны Израиля (АОИ) страдает нерешенностью данной проблемы, обнаружившейся в ходе ударов израильской артиллерии и танков по своим разведчикам и спецназовцам, по постам ООН в Южном Ливане, по выдвигающимся израильским подразделениям на приморском направлении. Нанесенные на технике краской опознавательные знаки в условиях сильной запыленности почти не различимы. Цветные полотнища, примененные израильтянами для визуального опознавания автотранспорта, превращают его в военные цели противника.

Второй. Удары США в Ливии по своим силам и мирным жителям. Странным и непростительным для столь современной армии является факт удара ракетой практически в мирных условиях. Серьезной проблемой для многонациональных сил в начале операции в Ливии оказалось отсутствие в регионе необходимых средств разведки. При этом командование авиационной группировки не располагало достаточными сведениями о поражаемых объектах и повторно наносило удары по уже уничтоженным целям.

Третий. К положительным итогам деятельности США и НАТО в Ливии можно отнести несколько моментов. Процесс определения местоположения и идентификации РЛС ПВО, складов с оружием, командных пунктов, танков и артиллерии занимал несколько минут. Высокая точность целеуказания позволила повысить долю применения управляемых боеприпасов до 85%.

Четвертый. Эту проблему вполне можно зачислить в список классических проблем театра военных действий. Требуется разработка систем "свой–чужой" для оружия и боевой техники разных поколений и видов, обеспечивающих четкое взаимодействие частей Сухопутных войск с ВВС, подразделениями спецназа, ВМФ, ВВС и СВ. Кроме того, необходимо внедрить особые сменные комплексы визуального опознавания (зимний, летний) (цветные полотнища, раскраска) для бронетанковой и автомобильной техники. Светосигнальные средства: сигнальные патроны и ракеты, трассирующие пули, комплекты сигнальных огней, сигнальные фонари. Светящиеся указатели, знаки и указатели, окрашенные люминесцентными, фосфоресцирующими красителями или белой краской, видимые в ночное время. Средства освещения и ослепления: осветительные патроны, различные осветители, установленные на боевых машинах.

Александр Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – кандидат военных наук, членкорреспондент Академии военных наук, лауреат Премии имени А.А. Свечина.