Россия и международное миротворчество

С 2003 года наши военные перестали принимать участие в миротворческих операциях ООН. Фото с сайта www.mil.ru.

В Совете Федерации представлена концепция Москвы в поддержании глобальной безопасности

В последние годы мировое сообщество все больше сталкивается с проблемами, оказывающими негативное влияние на поддержание мира и безопасности на планете. Все чаще в различных регионах и отдельных странах силовое разрешение тех или иных противоречий становится приоритетным, что приводит к возникновению внутригосударственных и международных конфликтов, а зачастую и локальных войн. Вот почему, несмотря на критику и различные предложения о реформировании, все большее значение в мировой политике приобретает Организация Объединенных Наций, 75летие образования которой все прогрессивное человечество отметит 24 октября 2020 года.

Важнейшим инструментом ООН по поддержанию мира является миротворчество. С каждым годом международное сообщество уделяет ему все больше внимания. Тем не менее следует отметить, что миротворчество – это не панацея для решения всех конфликтов. Есть как отрицательные примеры (Руанда, Сомали), так и положительные (Восточный Тимор, Мозамбик, СьерраЛеоне, Либерия).

С сожалением приходится констатировать, что некоторые страны проводят политику двойных стандартов, используя миротворчество как инструмент отстаивания своих политических, геополитических, экономических и военных интересов. Примером здесь могут служить события, произошедшие в конце XX века в бывшей Югославии.

Несмотря на имеющиеся недостатки, миротворческие операции ООН были и остаются важнейшим элементом системы международной безопасности, направленным на поддержание мира в конфликтных и постконфликтных регионах.

Негативно говоря о политике двойных стандартов в миротворчестве, необходимо подчеркнуть, что это не относится к рациональнопрагматическому подходу к участию в операциях по поддержанию мира (ОПМ), который используется сейчас практически всеми странами с учетом своих национальных интересов.

Говоря о национальных интересах России, необходимо отметить, что участие российских военных наблюдателей, гражданских полицейских и военных контингентов в операциях ООН по поддержанию мира выгодно России и напрямую связано с задачами по созданию и поддержанию положительного имиджа нашей страны за рубежом. Участие в миротворческих операциях ООН способствует росту нашего влияния как в ООН, так и в мире в целом, повышает роль России как мирового игрока на международной политической арене. Именно поэтому наша Межрегиональная общественная организация ветеранов миротворческих миссий ООН выступает за расширение Россией своего участия в миротворчестве ООН. В настоящее время статистика миротворчества такова.

В конце июня этого года 122 страны направили в 14 миротворческих и 9 политических миссий ООН 87 324 миротворца: полицейские – 10 186, военные наблюдатели – 1305, военнослужащие контингентов – 73 822, офицеры штаба – 2011. Российская Федерация направила в 8 миссий 69 миротворцев: полицейские – 33 (8 женщин), военные наблюдатели – 32 (3 женщины), офицеры штаба – 4, заняв 72е место по количеству поставляемых контингентов и 8е – по количеству военных наблюдателей.

География российского миротворчества ООН:

– Западная Сахара (МООНРЗС) – 16 военных наблюдателей, в том числе две женщины;

– Конго (МООНСДРК) – 15 миротворцев: 9 наблюдателей (1 женщина) и 1 офицер штаба, полицейские – 5 (2 женщины);

– Кипр (ВСООНК): 6 полицейских (3 женщины);

– Район Абьей в Южном Судане (ЮНИСФА): наблюдатель – 1, офицер штаба;

– Косово: полицейские – 3 (1 женщина);

– Южный Судан (МООНЮС) – 22 миротворца: 2 наблюдателя и 2 офицера штаба, полицейские – 16 (2 женщины);

– Ближний Восток (ОНВУП) – 4 наблюдателя;

– Колумбия (Контрольная миссия ООН в Колумбии) – 1 полицейский.

Направлено 11 женщин-миротворцев: 8 полицейских и 3 военных наблюдателя

По количеству поставляемых контингентов на первое место выдвигаются следующие страны: Эфиопия – 7072, Руанда – 6545, Бангладеш – 6471, Индия – 6322.

Среди постоянных членов СБ ООН: на первом месте находится Китай – 2519, затем следуют Франция – 768, Великобритания – 581, Россия – 69, США – 34.

Говоря о России, необходимо отметить, что с 2003 года наши военные контингенты вообще перестали принимать участие в миротворческих операциях ООН. Россия стала направлять только военных наблюдателей (военных экспертов) и гражданских полицейских. Правда, российские авиационные группы тоже принимали участие в миротворческих операциях в семи странах, но в 2012 году последняя авиационная группа была выведена из Судана.

Частичное объяснение неучастия российского военного контингента в многонациональных миротворческих силах ООН я нашел в статье доктора политических наук Максима Братерского под названием "Россия и миротворческие операции: концептуальные и практические составляющие российской политики", где он пишет: "Другим принципом, которого Россия не придерживается в качестве официального, но придерживается в качестве традиции, является неучастие воинских контингентов великих держав в миротворческих миссиях. Эта традиция проистекает из протокола 1974 года о соглашении между Израилем и Сирией, и, хотя она не стала официальной политической позицией, Россия обычно оказывала предпочтение тому, чтобы миссии по поддержанию мира были в основном укомплектованы военным персоналом из третьих стран". Звучит не очень убедительно, так как участие наших военных контингентов в SFOR и KFOR было значительно позже 1974 года.

Несмотря на неучастие российских миротворческих сил в ОПМ ООН, Россия была и остается одним из активных участников миротворческой деятельности ООН. При этом необходимо отметить, что 72е место по количеству поставляемых контингентов и 8е место по количеству военных контингентов – не самая лучшая статистика. Очевидно, что такая великая страна, как Россия, заслуживает более высокого места. И это притом, что миротворческая деятельность российских военных контингентов признается Россией в качестве одного из важных направлений государственной политики и это декларируется во внешнеполитической доктрине РФ. Неучастие или ограниченное участие российских миротворцев в ОПМ негативным образом сказывается не только на возможности получения российскими военнослужащими реального миротворческого опыта, но и на возможности России влиять на урегулирование кризисных ситуаций в различных точках земного шара, активно отстаивать свою точку зрения на текущие международные проблемы, определять будущую систему мироустройства.

Сразу переходя к сути вопроса, Валентина Матвиенко сказала, что в ближайшее время институт миротворцев может стать одним из самых важных факторов обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Не раскрывая озвученные проблемы и предложения, я перечислю наиболее важные:

– отсутствие в Российской Федерации такого доктринального документа, как "Национальная концепция миротворческой деятельности";

– не существует межведомственного органа, координирующего и направляющего внешнеполитическую деятельность всех государственных и общественных структур, занимающихся миротворчеством под эгидой ООН и региональных организаций;

– система возмещения финансовых затрат силовым ведомствам РФ на подготовку и направление миротворцев (в том числе воинских и полицейских контингентов) требует пересмотра;

– ветераны (бывшие участники) миротворческих операций (миссий) ООН, направляемые от РФ, не имеют какоголибо официального (законодательно определенного) статуса. "Отсутствие подобного статуса нивелирует престиж этой деятельности, что влечет низкий уровень заинтересованности к ней среди офицеров силовых ведомств РФ;

– в Российской Федерации до сих пор не учрежден официальный профессиональный праздник – День российских миротворцев;

– необходимость финансового стимулирования и выстраивания кадровой политики в отношении участников миротворческой деятельности в РФ, необходимость продумать систему финансового обеспечения участников миротворческих миссий (операций) как в период прохождения действительной службы, так и при расчете пенсионного обеспечения при увольнении в запас. "Усматривается необходимость прорботки данных проблемных вопросов на межведомственном уровне";

– отсутствие надлежащего подхода к медицинскому обеспечению и реабилитации военных экспертов (наблюдателей) и систем социальной поддержки их семей в период служебных командировок. "Требуется переработать систему медицинского обеспечения и реабилитации участников миротворческих миссий (операций) с учетом специфики психологической обстановки и заболеваний, характерных для регионов, в которых они проходят службу, а также проработать вопрос социальной и психологической поддержки семей персонала, направляемого для участия в миротворческих операциях/миссиях";

– отсутствие фактов направления представителей Министерства обороны РФ из числа высшего командного состава на руководящие (руководство отделами и службами миссий) и высшие руководящие (руководство миссий в целом) должности в миссиях (операциях) ООН. "Целесообразно, на наш взгляд, коренным образом изменить отношение (в первую очередь государственного руководства) к данному вопросу".

Сергей Лавров

Сергей Вадимович Лавров – президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН.