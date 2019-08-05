Правила предстоящих битв

Руководство ВС США рассказало миру о своих стратегических замыслах

Комитет начальников штабов (КНШ) на своем сайте опубликовал краткое описание Национальной военной стратегии (НВС) США. Самые общие установки этого документа, имеющего высочайший гриф секретности и, видимо, значительный объем, в открытом варианте были изложены всего лишь на шести страницах, содержание которых стало доступно американцам и мировой общественности 12 июля.

Глобальные тезисы

Как указывается во вступительной части обзора НВС, в ней нашли отражение все требования, сформулированные в Стратегии национальной безопасности (СНБ), в Стратегии национальной обороны (СНО), в Руководстве по планированию обороны (РПО) и в других документах Белого дома и Пентагона. В этой стратегии содержатся указания председателя КНШ командующим объединенных и специальных командований по выполнению стоящих перед ними задач по защите национальных интересов Америки в разных частях мира и по обеспечению обороны ее территории в случае внешней агрессии.

В НВС отмечается, что современная международная обстановка, как это было сформулировано в СНО, характеризуется целым рядом действующих факторов и тенденций. Сюда входит возрождение конкуренции великих держав, ослабление порядка, установившегося после Второй мировой войны, изменение характера войн, обусловленное развитием технологий и ростом их доступности, а также обострением конкуренции стран на мировой арене и появлением новых угроз их национальной безопасности.

Кроме того, отмечается в обзоре, в СНО указывалось, что в настоящее время наблюдается увеличение численности негосударственных организаций, обретающих все большее влияние на изменение ситуации в мире, утрата гарантий абсолютной безопасности США, повышение угроз, исходящих от оружия массового уничтожения (ОМУ), расширение возможностей союзников и партнеров Америки, обострение борьбы мнений различных слоев общества, а также увеличение масштабов и скорости перемен, происходящих на планете.

Эти обстоятельства, особенно те из них, которые ассоциируются с возобновлением конкуренции США с Китаем и Россией, являются самыми сложными вызовами Объединенным ВС (ОВС). Однако общий объем всех происходящих изменений в мире характеризуется высокой степенью неопределенности, и поэтому необходимо весьма бдительно контролировать все возникающие угрозы интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров. В складывающихся условиях, когда территория США потеряла статус священного места и в каждом оперативном домене планеты возникает противостояние, конкуренты и враги Вашингтона продолжат свои действия в различных географических регионах и будут укреплять там свои позиции, чтобы ликвидировать или снизить преимущества ВС Америки.

В НВС отмечается, что для обеспечения военного превосходства над потенциальными противниками в нее введено понятие "объединенные комбинированные силы", которое определяется как "реализация военного мастерства путем интеграции всех боевых возможностей войск на различных ТВД". В стратегии указывается, что "ОВС ВС США и их руководители должны чувствовать себя так же комфортно при ведении боевых действий в космосе или в киберпространстве, как они чувствуют себя при проведении операций на земле, на море или в воздухе".

В стратегии КНШ указаны пять взаимосвязанных областей функциональных задач, которые должны решать Объединенные ВС США при проведении операций на всем пространстве возникшего конфликта, включающем различные регионы и домены. Указанные области задач, включая оперативную реакцию на возникающие угрозы: сдерживание стратегического удара и распространения ОМУ, противостояние нападению с применением обычных вооружений, обеспечение безопасности союзников и партнеров, противостояние противоборствующей стороне без их перевода в реальное вооруженное столкновение.

ОВС должны широко использовать весь спектр форм и методов, позволяющих ввести в действие наибольшее количество личного состава войск. Динамическое развертывание сил (ДРС) является основным методом управления войсками, позволяющим обеспечить приоритетность готовности к боевым действиям с ежедневным выполнением стоящих задач. ДРС обеспечивает превентивное создание среды безопасности боевых формирований путем идентификации и использования стратегических возможностей. Этот метод позволяет согласовывать действия ОВС в рамках планов проведения глобальной кампании, решения критических задач, выполнения установленных временных ограничений, ТВД и географических границ. Являясь одним из основных методов реализации Глобальной операционной модели (ГОМ) действий ВС, сформулированной в СНО, ДРС позволяет удерживать баланс между текущими оперативными потребностями объединенных войск с восстановлением их боевой готовности и переформированием с целью сохранения преимуществ, полученных их подразделениями.

Для подготовки ОВС к развертыванию на ТВД и ведению боевых действий необходимо проведение учений, направленных на поддержание на требуемом уровне боевой готовности войск, на обеспечение их взаимодействия и достижение доверительного отношения друг к другу командиров различных степеней как внутри ВС США, так и на уровне союзников и партнеров. Эти учения позволят войскам не только выдерживать удары по войскам, по своей силе "превосходящим их весовую категорию", но и проводить эксперименты по апробированию инновационных идей и технологий, который могут обеспечить военное превосходство подразделений Пентагона.

В НВС также сказано о необходимости адекватного и своевременного финансирования всех направлений строительства ОВС, включая реализацию Концепции проведения объединенных операций (КПОО). Эта развиваемая в течение нескольких последних лет концепция является коллективным видением КНШ будущих направлений развития ОВС США, охватывает все аспекты их применения, позволит командирам подразделений принимать обоснованные решения на поле боя и эффективно поражать любого противника в самых сложных и часто непредвиденных обстоятельствах.

Открытое изложение НВС па брифинге в Пентагоне представил журналистам председатель КНШ генерал Джозеф Данфорд. Он заявил, что Россия продолжает повышать военный потенциал, а ее намерение расширить свое влияние в различных независимых странах не является секретом для руководства США. Военное присутствие Кремля в различных частях мира означает остановку там демократических процессов, поддержку авторитарных, нелегитимных режимов, отрыв каждой из таких стран от вектора общемирового развития.

Председатель поведал представителям прессы и о том, что сдерживать Россию в военном плане и не допускать ее продвижения в любые регионы мира западные демократы, прежде всего Америка, рассчитывают путем создания новых обострений ситуации у российских границ. По мнению лидеров Запада, в этом случае Москва будем вынуждена действовать только в направлении непосредственного обеспечения своей безопасности и не сможет осуществлять агрессивное движение по планете. "Освободить мир от постоянной военной угрозы этой страны возможно, если заставить российскую армию не выходить дальше границ бывшего СССР. При прямом участии США будут созданы такие ситуации, где значимые армейские группировки РФ будут вынуждены сосредоточиваться по периметру. Эту стратегию мы утвердили и намерены ей следовать", – констатировал глава КНШ.

Недостатки Стратегии национальной обороны

Как уже отмечалось, в основу НВС высшее руководство ВС положило требования, изложенные в СНО. Однако в конце прошлого года бывшие высокопоставленные чиновники МО, Государственного департамента, сенаторы и ведущие аналитики, специалисты по военным вопросам, работавшие в составе созданной по требованию американского Конгресса Комиссии по стратегии национальной обороны (КСНО), представили законодателям доклад, в котором указали на ряд серьезных недостатков этого документа.

Отметив все положительные стороны СНО, эксперты выразили свое скептическое отношение к одному из основополагающих документов Белого дома. Они полагают, что в настоящее время руководство МО не имеет соответствующих планов, концепций и ресурсов, чтобы его подчиненные могли в полном объеме обеспечить выполнение всех целей и задач, сформулированных в стратегии. Для детального изучения этого вопроса специалисты рассмотрели значительное количество закрытых документов военного ведомства, провели ряд брифингов и опросили большое количество руководителей министерства и различных экспертов. В результате они пришли к выводу, что у военных и гражданских руководителей военного ведомства нет единого мнения по поводу того, каким образом выполнение положений СНО будет обеспечиваться уровнем боевой готовности контингентов ВС, их структурой и приоритетностью задач, продекларированных в шестилетней программе МО и в других документах военного ведомства. По итогам проведенных мероприятий члены КСНО пришли к выводу, что в настоящее время руководство министерства не располагает полностью отработанными аналитическими оценками, содержащими обоснования планов развития ВС по их структуре и численности.

В докладе комиссии выражается также сомнение в том, что основные положения СНО могут быть выполнены в условиях ожидаемых ресурсных ограничений. Хотя в стратегии намечены амбициозные стратегические задачи, которые полностью поддерживаются членами КСНО, нынешняя администрация Белого дома предлагает только незначительное повышение военного бюджета и ставит мало задач по долгосрочному развитию возможностей ВС. Лидеры МО не смогли ясно объяснить, как они намерены реализовать свои стратегические планы с имеющимися в их распоряжении ресурсами.

Члены комиссии отметили, что МО и Белый дом не имеют четко сформулированных концепций обеспечения национальной безопасности США в условиях существующей конкуренции и потенциальной военной конфронтации с Россией и Китаем. Хотя СНО четко ориентирована на достижение победы в конфликтах высокой интенсивности и на ликвидацию существующих слабых мест ВС США, руководители МО испытывают определенные трудности в обосновании способов нанесения поражения своим главным противникам, если политика их сдерживания потерпит неудачу. Факты показывают, что у лидеров МО нет плана противодействия антагонистам Америки в "серых зонах", как и единого плана противодействия своим противникам по всем направлениям их противостояния с США.

В стратегии указывается, что на оперативном уровне МО планирует использовать войска "непредсказуемыми" и "креативными" способами. Одним из примеров таких способов введения воинских контингентов в боевые действия является горизонтальная эскалация или развязывание боевых действий в регионах, смежных с основным ТВД. На базе проведенного анализа члены КСНО заключили, что указанный метод в плане сдерживания противника или принуждения его к ведению ожидаемых боевых действий имеет крайне ограниченные возможности.

Как указывается в СНО, США остаются глобальной державой, имеющей многочисленные обязательства перед многими странами мира, и они должны обладать достаточной военной мощью для сдерживания противостоящих сторон и своевременной ликвидации угроз, возникающих в различных регионах планеты. Перед лицом пяти противников Америки, три из которых имеют ядерное оружие, США должны быть готовы и должным образом обеспечены необходимыми финансами для действий в самых разнообразных и часто непредвиденных обстоятельствах.

Однако сегодня, подчеркнули специалисты КСНО, МО США не только не готово для действий в рамках такого сценария, но и не имеет для этого достаточных ресурсов. Пентагон отказался от концепции одновременного ведения двух войн. В настоящее время его руководство готовит свои ВС для ведения только одной крупной войны. В случае масштабного конфликта с Россией или Китаем США могут оказаться в состоянии нехватки ресурсов и будут не способны без использования ядерного оружия одновременно сдерживать действия своих противников на одном, а тем более на двух ТВД.

В СНО сформулированы требования к расходам, необходимым для обеспечения требуемого уровня готовности ВС в случае возникновения конфликтов высокой интенсивности с Россией и Китаем. Однако отличие в потребностях войск на различных ТВД, необходимость их передислокации в отдаленные регионы и тот факт, что руководство США довольно редко было способно точно предугадать, где и как его противники будут посягать на интересы Америки, не позволяют точно определить численность воинских контингентов, необходимых для решения возникающих задач.

Члены КСНО указали и на тот факт, что в СНО отсутствует строгое определение концепций, использовавшихся специалистами Пентагона при формулировании ВС США. Так, например, в ней не объясняется, как лидеры МО понимают содержание акций по сдерживанию угроз, которые могут возникать на новых ТВД. В связи с ростом сложности таких военных доменов, как космос и киберпространство, возникновение новых вызовов со стороны вероятных противников, которые для решения своих задач могут использовать самые различные средства, включая ядерное оружие, концепция сдерживания противника сегодня имеет совершенно другой смысл, чем тот, который вкладывался в нее во времена холодной войны и на ранних этапах после ее окончания. Сдерживание нынешних противников США включает множество совершенно новых аспектов. Хотя в СНО утверждается, что сдерживание противника является главной задачей Пентагона, среди его руководителей нет четкого и согласованного понимания, что должно входить в эту концепцию на современном этапе, к каким последствиям может привести эскалация конфликта и в какую цену может обойтись реализация политики сдерживания.

Точно так же, как считают авторы доклада, декларируемая Пентагоном в СНО концепция ДРС, предусматривающая срочную перегруппировку воинских формирований для решения внезапно возникающих задач приоритетного характера, не имеет достаточной проработки, звучит совершенно неубедительно, и вполне вероятно, что в конструкции ее компьютерной модели не учтены все факторы, влияющие на переформирование боевых подразделений.

Все недостатки СНО вызвали серьезную озабоченность членов комиссии, которые уверены, что существующие факторы риска и логические разрывы в оценке текущей ситуации в мире могут существенно осложнить реализацию целей и задач, сформулированных в этой стратегии. Поэтому они полагают, что США необходимо в кратчайшие сроки существенно повысить свои боевые возможности и строить их на базе концепций ведения войн, к которым их принуждают внешние обстоятельства. Эта база должна формироваться в контексте конкуренции, существующей между крупными державами, в рамках которой возрастает значение политики сдерживания и обеспечения стратегических гарантий. Каждое из этих направлений должно предусматривать решение всех задач, которые определяются конкретным противником и отношениями с ним.

Учтены ли руководством КНШ в НВС все замечания экспертов, высказанные в отношении СНО, сказать трудно. Полный текст военной стратегии недоступен. Но вполне вероятно, что и в нем существуют определенные пробелы, в ближайшее время в его адрес может последовать не менее строгая критика.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"