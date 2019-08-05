Войти
05.08.2019
Независимое военное обозрение

Войны не хотим,но к защите готовы

449
0
+1
НОАК
НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

В Поднебесной опубликована Белая книга о развитии военного потенциала

"Китай будет сохранять приверженность мирному развитию и сотрудничать с народами всех стран, чтобы сохранять мир во всем мире и способствовать общему развитию человечества". Такие слова прозвучали в финальной части Белой книги (БК) под заголовком "Национальная оборона Китая в новую эпоху", опубликованной прессканцелярией Госсовета КНР 24 июля. Отличительной чертой национальной обороны страны, указывается в новой стратегии Народноосвободительной армии Китая (НОАК), является отказ от стремления к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния на планете.

Первая БК вышла в свет в 1998 году. В ней были продемонстрированы взгляды руководства КНР на вопросы международной и национальной безопасности. Впоследствии стратегия обновлялась с интервалом в два или в четыре года. В последний раз БК была публикована в 2015 году. Ее сегодняшний объем составляет 51 страницу и включает шесть разделов, в которых рассмотрены все направления строительства ВС КНР.

В книге отмечается, что изменения, происходящие в мире, свидетельствуют о том, что распределение полюсов силы становится все более сбалансированным. Однако система международной безопасности и установившийся мировой порядок сегодня подвергаются определенной деформации в связи с ростом гегемонизма отдельных стран, проведением ими политики использования силы, следованием принципу унилатерализма и продолжающимися региональными конфликтами и войнами.

Международная стратегическая конкуренция продолжает расти. США пересмотрели стратегии национальной безопасности и обороны и в большей мере стали использовать унилатеральную политику, то есть осуществлять односторонние действия, без учета мнения международного сообщества и решений международных организаций. НАТО продвигается в восточном направлении, Россия укрепляет свои стратегические и обычные силы, а Европейский союз хочет создать свою, независимую от Америки, систему безопасности.

Глобальные и региональные проблемы безопасности тоже продолжают стремительно возрастать. Попытки мирового сообщества установить контроль над вооружениями и обеспечить разоружение терпят неудачу. При этом появляется все больше свидетельств интенсификации процессов гонки вооружений. Остановка тенденции распространения ОМУ остается весьма проблематичной задачей. Терроризм и экстремизм продолжают распространяться. Повышается уровень нетрадиционных угроз, таких как кибербезопаснсость, биобезопасность и пиратство.

В своей новой стратегии Пекин призывает все страны к партнерству в сфере безопасности и поддержанию глобальной стабильности, а не к формированию военных блоков. В документе говорится, что в рамках такого подхода Китай "играет конструктивную роль" в урегулировании острых региональных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове, иранский ядерный вопрос и конфликт в Сирии.

Хотя ситуация в КНР и вокруг нее остается достаточно стабильной, Пекин продолжает сталкиваться с самыми разнообразными угрозами и вызовами национальной безопасности. Сегодня страна находится в важном периоде развития своих стратегических возможностей, говорится в БК.

В книге обозначены основные задачи Китая в обеспечении национальной обороны. В них входит сдерживание любой внешней агрессии, обеспечение безопасности населения и социальной стабильности, защита территориальной целостности, а также морских и космических интересов КНР.

В ответ на возникающие угрозы национальной безопасности МО Китая проводит масштабные мероприятия по повышению боевой готовности формирований ВС и созданию таких войск, которые будут способны отразить агрессию любого масштаба.

Существенная часть нового стратегического плана Пекина отводится вопросам структурного преобразования китайских ВС. В 2035 году планируется в общих чертах завершить модернизацию организационной структуры войск, их вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) и предметов снабжения, повысить профессионализм солдат и офицеров, а также окончательно отработать теорию военного строительства и применения ВС. В соответствии с планом лидеров Поднебесной ВС страны должны стать "армией мирового уровня" к середине текущего столетия.

На современном этапе промышленность Китая способна обеспечить НОАК практически всей необходимой продукцией. Ее специалисты сравнительно быстро освоили технологии изготовления бронетанковой техники, самолетов, вертолетов, кораблей, баллистических и крылатых ракет. Значительные успехи были достигнуты в создании беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектроники.

Армия КНР входит в число мировых лидеров по количеству находящихся на вооружении артиллерийских комплексов, танков, многоцелевых подводных лодок и дальних бомбардировщиков. Вполне можно сказать, что Китай располагает всеми возможностями, необходимыми для реализации стратегических задач, сформулированных в БК.

В новой стратегии Пекина указывается, что в любых условиях руководство КНР будет сохранять свое следование принципу неприменения ядерного оружия первыми. Там также указывается, что для Китая всегда оставалась неприемлемой политика ядерного запугивания стран, не обладающих ядерными арсеналами, и угроза применения против них такого оружия. Пекин, говорится в документе, не намерен участвовать в гонках ядерных и будет сохранять и укреплять ядерный потенциал только в интересах обеспечения национальной безопасности. "Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности", – написано в Белой книге.

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.07.2019
Китай войны не хочет, но готов себя защитить
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора