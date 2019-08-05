Войны не хотим,но к защите готовы

В Поднебесной опубликована Белая книга о развитии военного потенциала

"Китай будет сохранять приверженность мирному развитию и сотрудничать с народами всех стран, чтобы сохранять мир во всем мире и способствовать общему развитию человечества". Такие слова прозвучали в финальной части Белой книги (БК) под заголовком "Национальная оборона Китая в новую эпоху", опубликованной прессканцелярией Госсовета КНР 24 июля. Отличительной чертой национальной обороны страны, указывается в новой стратегии Народноосвободительной армии Китая (НОАК), является отказ от стремления к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния на планете.

Первая БК вышла в свет в 1998 году. В ней были продемонстрированы взгляды руководства КНР на вопросы международной и национальной безопасности. Впоследствии стратегия обновлялась с интервалом в два или в четыре года. В последний раз БК была публикована в 2015 году. Ее сегодняшний объем составляет 51 страницу и включает шесть разделов, в которых рассмотрены все направления строительства ВС КНР.

В книге отмечается, что изменения, происходящие в мире, свидетельствуют о том, что распределение полюсов силы становится все более сбалансированным. Однако система международной безопасности и установившийся мировой порядок сегодня подвергаются определенной деформации в связи с ростом гегемонизма отдельных стран, проведением ими политики использования силы, следованием принципу унилатерализма и продолжающимися региональными конфликтами и войнами.

Международная стратегическая конкуренция продолжает расти. США пересмотрели стратегии национальной безопасности и обороны и в большей мере стали использовать унилатеральную политику, то есть осуществлять односторонние действия, без учета мнения международного сообщества и решений международных организаций. НАТО продвигается в восточном направлении, Россия укрепляет свои стратегические и обычные силы, а Европейский союз хочет создать свою, независимую от Америки, систему безопасности.

Глобальные и региональные проблемы безопасности тоже продолжают стремительно возрастать. Попытки мирового сообщества установить контроль над вооружениями и обеспечить разоружение терпят неудачу. При этом появляется все больше свидетельств интенсификации процессов гонки вооружений. Остановка тенденции распространения ОМУ остается весьма проблематичной задачей. Терроризм и экстремизм продолжают распространяться. Повышается уровень нетрадиционных угроз, таких как кибербезопаснсость, биобезопасность и пиратство.

В своей новой стратегии Пекин призывает все страны к партнерству в сфере безопасности и поддержанию глобальной стабильности, а не к формированию военных блоков. В документе говорится, что в рамках такого подхода Китай "играет конструктивную роль" в урегулировании острых региональных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове, иранский ядерный вопрос и конфликт в Сирии.

Хотя ситуация в КНР и вокруг нее остается достаточно стабильной, Пекин продолжает сталкиваться с самыми разнообразными угрозами и вызовами национальной безопасности. Сегодня страна находится в важном периоде развития своих стратегических возможностей, говорится в БК.

В книге обозначены основные задачи Китая в обеспечении национальной обороны. В них входит сдерживание любой внешней агрессии, обеспечение безопасности населения и социальной стабильности, защита территориальной целостности, а также морских и космических интересов КНР.

В ответ на возникающие угрозы национальной безопасности МО Китая проводит масштабные мероприятия по повышению боевой готовности формирований ВС и созданию таких войск, которые будут способны отразить агрессию любого масштаба.

Существенная часть нового стратегического плана Пекина отводится вопросам структурного преобразования китайских ВС. В 2035 году планируется в общих чертах завершить модернизацию организационной структуры войск, их вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) и предметов снабжения, повысить профессионализм солдат и офицеров, а также окончательно отработать теорию военного строительства и применения ВС. В соответствии с планом лидеров Поднебесной ВС страны должны стать "армией мирового уровня" к середине текущего столетия.

На современном этапе промышленность Китая способна обеспечить НОАК практически всей необходимой продукцией. Ее специалисты сравнительно быстро освоили технологии изготовления бронетанковой техники, самолетов, вертолетов, кораблей, баллистических и крылатых ракет. Значительные успехи были достигнуты в создании беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектроники.

Армия КНР входит в число мировых лидеров по количеству находящихся на вооружении артиллерийских комплексов, танков, многоцелевых подводных лодок и дальних бомбардировщиков. Вполне можно сказать, что Китай располагает всеми возможностями, необходимыми для реализации стратегических задач, сформулированных в БК.

В новой стратегии Пекина указывается, что в любых условиях руководство КНР будет сохранять свое следование принципу неприменения ядерного оружия первыми. Там также указывается, что для Китая всегда оставалась неприемлемой политика ядерного запугивания стран, не обладающих ядерными арсеналами, и угроза применения против них такого оружия. Пекин, говорится в документе, не намерен участвовать в гонках ядерных и будет сохранять и укреплять ядерный потенциал только в интересах обеспечения национальной безопасности. "Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, отвечающем нуждам государственной безопасности", – написано в Белой книге.