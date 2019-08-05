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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп ничего не имеет против пусков в КНДР ракет малой дальности

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Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.
Источник изображения: В© AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

В беседе с американскими журналистами он пояснил, что в данном случае "нет проблем", так как не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

"Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности", - сказал президент.

Ранее в четверг от военных США и Южной Кореи поступили данные об очередном ракетном пуске в КНДР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
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