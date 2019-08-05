Трамп ничего не имеет против пусков в КНДР ракет малой дальности

Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018.

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

В беседе с американскими журналистами он пояснил, что в данном случае "нет проблем", так как не договаривался с Пхеньяном о прекращении таких испытаний.

"Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности", - сказал президент.

Ранее в четверг от военных США и Южной Кореи поступили данные об очередном ракетном пуске в КНДР.